Τσουχτερό πρόστιμο ύψους 1.993 ευρώ, επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας σε κάτοικο της Λάρισας, γιατί προχώρησε σε καύση απορριμμάτων εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.