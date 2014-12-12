Λάρισα: Τσουχτερό πρόστιμο για καύση σκουπιδιών σε υπαίθριο χώρο
Λάρισα | 02 Οκτ 2025, 08:15
Τσουχτερό πρόστιμο ύψους 1.993 ευρώ, επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας σε κάτοικο της Λάρισας, γιατί προχώρησε σε καύση απορριμμάτων εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.