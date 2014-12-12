Λάρισα: Φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας - Όχημα κάηκε ολοσχερώς
Λάρισα | 22 Αυγ 2025, 10:15
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, σήμερα τα ξημερώματα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Μητροπολίτου Δωροθέου (στη συνοικία Αγίου Χαραλάμπους).
Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο προχωρώντας στην κατάσβεσή της.
Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς ένα όχημα, ενώ ένα δεύτερο υπέστη ζημιές.
B.M. kosmoslarissa.gr
