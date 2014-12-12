Αστυνομική καταδίωξη χθες το μεσημέρι στη Λάρισα καθώς μοτοσικλετιστής προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο της ΕΛΑΣ.

Όπως προέκυψε το δίκυκλο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Η ανακοίνωση:

"Συνελήφθη, χθες (4-11-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια και κλοπή τροχοφόρου.

Ειδικότερα, ο δράστης, κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα με δίκυκλη μοτοσικλέτα, άνευ πινακίδας κυκλοφορίας, που οδηγούσε, πλην όμως ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε -1- αναδιπλούμενος σουγιάς.

Περαιτέρω, όπως προέκυψε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, τυγχάνει ιδιοκτησίας αλλοδαπού άνδρα και είχε αφαιρεθεί την 22/23-09-2025 από περιοχή της Λάρισας. Η αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα κατασχέθηκε και ακολούθως, αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο."