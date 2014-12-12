Συνελήφθη, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στην κατοχή του καθώς και σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και μία φαλτσέτα.