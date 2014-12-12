Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα για κατοχή ναρκωτικών (κοκαΐνης και κάνναβης) μετά από έλεγχο της Αστυνομίας στο αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν, χθες (12-10-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -3- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο όπου επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -3- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -1,8- γραμμαρίων και δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -16,3- γραμμαρίων