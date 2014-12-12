Στη σύλληψη ενός 40χρονου, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η 70χρονη μητέρα του επειδή τη χτύπησε προχώρησαν το Σάββατο οι αστυνομικοί στη Λάρισα.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που αυτή τη φορά προέρχεται από άτομο το οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαρτήσεων και το οποίο έχει προβεί και άλλες φορές στο παρελθόν σε βίαιες πράξεις στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.