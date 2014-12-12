Ένα ακόμη κρούσμα παραβατικής συμπεριφοράς νέων σημειώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι καθώς ένας 17χρονος έπεσε θύμα ληστείας και μάλιστα όπως καταγγέλθηκε από 18χρονο γνωστό του.

Ο 17χρονος ξεκίνησε από το σπίτι του για συναντήσει φίλο του στη συνοικία της Νεάπολης. Στο μεταξύ αναμένοντας τον φίλο του βρέθηκε με τρίτο νεαρό, έναν κοινό τους γνωστό, τον 18χρονο και φερόμενο ως δράση της ληστείας.

Ο 18χρονος φέρεται να έπεισε τον 17χρονο να αναμένουν τον κοινό τους φίλο στην αυλή του γυμνασίου - λυκείου και όταν κάθισαν στο παγκάκι, ο 18χρονος γρονθοκόπησε τον ανήλικο και στη συνέχεια του αφαίρεσε τη χρυσή αλυσίδα με χρυσό σταυρό και διέφυγε.

Η ληστεία καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της οποίας διερευνούν τα καταγγελόμενα και αναζητούν τον δράστη.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β.Κ. Ελευθερία)