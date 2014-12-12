Παλαιοί πρόσκοποι συναντιούνται στο Συκούριο Λάρισας, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας στον ενεργό προσκοπισμό και διαχρονικότητας.

Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη, ενώθηκαν στην προσκοπική φλόγα του Συκουρίου, σε ένα δεύτερο αντάμωμα.

Όπως τόνισε ο κ. Ιορδάνης Φλαμουρτζόγλου Αρχηγός Δράσης, πρόκειται για μία ιδέα που γεννήθηκε από μία παρέα φίλων στον Βόλο.

Άλλωστε, όπως είπαν κάποιοι από τους συμμετέχοντες, μία φορά πρόσκοπος για πάντα πρόσκοπος, κάτι το οποίο δεν είναι απλά μία επιλογή αλλά τρόπος και φιλοσοφία ζωής.

Ρεπορτάζ: Ευάγγελος Μητρούσιας

ertnews.gr