Eνας 75χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του, στην οδό Καραθάνου, στη Λάρισα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και διαπίστωσε το θάνατό του.