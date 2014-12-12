Λάρισα: Ηλικιωμένος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Λάρισα | 15 Σεπ 2025, 07:55
Eνας 75χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του, στην οδό Καραθάνου, στη Λάρισα.
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και διαπίστωσε το θάνατό του.
Για το συμβάν ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή, ενώ την υπόθεση έρευνα το Α.Τ. Λάρισας.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
