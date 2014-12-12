Το Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης επιστρέφει φέτος πιο ζωντανό και ανανεωμένο από ποτέ, μετατρέποντας για πέντε ημέρες τη Θεσσαλία σε ανοιχτό τόπο συνάντησης της ποίησης με τη μουσική, τα εικαστικά και τις πολυμεσικές τέχνες.

Η διοργάνωση απλώνεται σε Λάρισα, Βόλο (Μακρινίτσα), Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα (Φυλακτή) και Αθήνα, από τις εκδόσεις Θράκα και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Περισσότεροι από 70 Έλληνες και διεθνείς ποιητές και ποιήτριες θα βρεθούν στη Θεσσαλία, ανάμεσά τους οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες και πολυβραβευμένες Yolanda Castaño (Ισπανία) και Alicia Stallings (ΗΠΑ). Η φετινή θεματική, «Ελπίδα», διαπερνά αναγνώσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, ενώ η γυναικεία χορωδία InDonnation, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη και με πιανιστική συνοδεία της Φρόσως Κτιστάκη, θα χαρίσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Την επίσημη τελετή έναρξης θα παρουσιάσει η Χρύσα Βουλγαράκη. Μεταφράσεις ποιημάτων θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Θανάσης Ζέρβας και Μαρσέλα Λένα.

Λίγο νωρίτερα, στις 19:30, εγκαινιάζεται στο Διαχρονικό Μουσείο η περιοδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Hopeless Romantic / Φρούδες ελπίδες: Η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω της αυταπάτης». Η έκθεση, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης και εικαστικού Αντιγόνης Καψάλη, εξερευνά την επιμονή της ελπίδας ως στάσης ζωής σε περιόδους συλλογικής κρίσης και αβεβαιότητας, μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στο φαντασιακό και το ειρωνικό.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γρηγορία Βρυττιά, Στέφανος Γιαρέμης, Άρτεμις Διαμαντή, Πυθαγόρας Κωτσούλας, Σοφία Κυριακού, Ευσταθία Σαββίδου, Μυρτώ Σακκά, Ελένη Σαρλή, karl grümpe & rene p.g.

Είσοδος ελεύθερη.

Ημέρα Έναρξης, 26. 8. 2025

Παρουσιάστρια: Χρύσα Βουλγαράκη

19:30 – 20:00

Κτήριο Διαχρονικού Μουσείου

Εγκαίνια της έκθεσης τέχνης «Hopeless Romantic / Φρούδες ελπίδες: Η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω της αυταπάτης».

Σχεδιασμός και επιμέλεια: Αντιγόνη Καψάλη

20:00 – 20:10

Κήπος Διαχρονικού Μουσείου

Ζωντανή Μουσική

20:10 – 20:35

Τελετή Έναρξης

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί:

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Υπουργείου Πολιτισμού

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημήτρης Αγγελής, Πρόεδρος Κύκλου Ποιητών, Διευθυντής Φρέαρ

Κώστας Κατσουλάρης, Πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων, Διευθυντής Bookpress

20:35 – 20:50

Βραβείο Μάκης Λαχανάς

Το Βραβείο Μάκης Λαχανάς για τη συνολική προσφορά στην ελληνική ποίηση θα απονεμηθεί στον Γιώργο Χ. Θεοχάρη. Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Θωμά Ρετσιάνη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων.

Ο ποιητής θα διαβάσει ποιήματά του.

Ομιλητής: Σωτήρης Παστάκας

20:50 – 21:25

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Alicia Stallings (ΗΠΑ/Ελλάδα), Martin Figura (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θάνος Γώγος

21:25 – 21:35

Ζωντανή Μουσική

21:35 – 21:45

Βραβείο Θράκα

Ο/Η νικητής/τρια του Βραβείου Θράκα για την Πρώτη Ανέκδοτη Ποιητική Συλλογή θα διαβάσει ποιήματά του/της. Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Σωτήρη Παστάκα.

21:45 – 22:20

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Zoë Skoulding (Ουαλία), Αριστέα Τσάντζου, Marianne Catzaras (Τυνησία), Δημήτρης Αγγελής

22:20 – 22:30

Ζωντανή Μουσική