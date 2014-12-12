Η καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική τελετή βράβευσης των μαθητών του νομού Λάρισας που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισας, στις 18:00.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή των Μαθηματικών προσκαλούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί και κηδεμόνες. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα απονείμει τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στους διαγωνισμούς «Θαλής» – «Ευκλείδης» – «Αρχιμήδης», Μικρός Ευκλείδης «Μαθηματικά και Παιχνίδι» και «Πυθαγόρας».

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης θα υπάρξει οργανωμένη κατανομή σχολείων και μαθητών ανά διαγωνισμό, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Σχετικό δελτίο τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη σειρά βράβευσης όλων των μαθητών θα ακολουθήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας και του EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας.