Συνελήφθη, χθες Δευτέρα το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1- γραμμαρίου, -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «karambit» και -1- πτυσσόμενο μπατον-γκλοπ.

Επίσης συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας άνδρας, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους -0,5- γραμμαρίων και -1- ναρκωτικό δισκίο.