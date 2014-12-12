Αγριογούρουνα εθεάθησαν στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στη συνοικία των Αμπελοκήπων, στο Αλκαζάρ και την περιοχή του ΑΤΑ.

Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, που μαρτυρά πως τα άγρια ζώα, αναζητώντας τροφή, πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς φόβο.

Όπως δηλώνει η δασάρχης Λάρισας Νατάσα Μπάκαβου "πρόκειται για ημιάγριους αγριόχοιρους, που δεν έχουν καμία σχέση με τα γνωστά άγρια ζώα. Έχουν εξοικειωθεί με τους ανθρώπους και κυκλοφορούν χωρίς φόβο σε κατοικημένες περιοχές, αναζητώντας τροφή και μπαίνοντας ακόμα και σε αυλές σπιτιών.

Η συχνότερη εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, ακόμη και στις πόλεις, οφείλεται τόσο στην αύξηση του πληθυσμού τους, όσο και στην έλλειψη τροφής στα ορεινά μέρη".

Στη μάχη για τη μείωση του πληθυσμούς τους έχει μπει η Ζ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, η οποία έχει οργανώσει ομάδες κυνηγών, που αποτελούνται περίπου από 170 άτομα στο σύνολο τους.

