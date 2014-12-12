Σε αγωνιστική τροχιά βρίσκονται αγρότες και και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μετά την σύσκεψη που πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης στον Πλατύκαμπο.

Όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και ειδικότερα στο Εργατικό Κέντρο, σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπου θα συζητηθεί η διοργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου καθώς και η πιθανότητα οργάνωσης μπλόκων, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονικά, φέτος, ενδεχομένως ακόμα και μέσα στο Νοέμβριο.

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι λόγω των καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων, ενώ από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα λόγω της ευλογιάς.

Αρης Ψύχας (ertnews.gr)