Επί ποδός βρίσκονται τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων για τον καθαρισμό των αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εργασίες εκτελούνται συστηματικά ήδη εδώ και αρκετές ημέρες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μονάδων στην πόλη της Λάρισας, αλλά και σε όλους τους οικισμούς, πριν την επίσημη έναρξη του σχολικού έτους.

«Έχουμε δρομολογήσει σειρά ενεργειών, ώστε το “πρώτο κουδούνι” να βρει τις αυλές των σχολείων μας καθαρές και περιποιημένες για την υποδοχή των μαθητριών και μαθητών.

Πέρα από αυτονόητη υποχρέωση, είναι και ένα σαφές μήνυμα για τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο, που οφείλουμε ως πολίτες, μικροί και μεγάλοι, να επιδεικνύουμε. Η προσπάθεια για μια πόλη καθαρή είναι συλλογική», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης.