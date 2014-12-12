Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 51ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στη Λάρισα, με Αλέκα Παπαρήγα και Γιώργο Μαργαρίτη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου:

Κεντρική Σκηνή

– Καλωσόρισμα από τον Κώστα Κουρελά, μέλος του ΚΣ και γραμματέας του ΤΣ Λάρισας της ΚΝΕ

– Μουσικό Αφιέρωμα «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» από το συγκρότημα της ΚΝΕ

– Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Η στάση του ΚΚΕ, κόντρα στο ρεύμα εφόδιο για τον αγώνα στο δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων» με την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

– Λαϊκό Γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη και την Χριστιάνα Γαλιάτσου

Νεανική Σκηνή

– Δρώμενο “Βγες ξανά στον δρόμο της φωτιάς” από την Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ

– «Which side, are you on?» Αφιέρωμα στο αντιπολεμικό rock – metal και διεθνιστικό τραγούδι. Παίζουν: Κατσανούλης Γιάννης (Κιθάρα), Νικολαΐδης Ηλίας (Μπάσο), Κώστας Γκουντής (τύμπανα), Μοχλούλης Αχιλλέας (Πλήκτρα), Τσαβαλιάς Κώστας (κιθάρα), Καραμπάσης Ζάχος (κιθάρα), Ντίνος Αλέκος (κιθάρα), Φωτίου Δημήτρης (κιθάρα), Παπαζήσης Αχιλλέας (Μπάσο), Παπαχρήστος Χρήστος (κιθάρα), Στέλιος Κοτρώτσιος (πνευστά), Μιχάλης Σαμπάνης (πνευστά). Τραγουδούν: Ζούκας Φίλιππος, Νικολαΐδης Ηλίας, Ακριτίδης Ιορδάνης, Φωτίου Δημήτρης, Παπαχρήστος Χρήστος, Καραμπέρης Χάρης, Καρέτσου Λίνα. Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Ηλίας Νικολαΐδης

– Συναυλία με τη Νεφέλη Φασουλή

. Ταυτόχρονα λειτουργεί και Παιδότοπος & χώρος του Κόκκινου Αερόστατου με πλούσιο πρόγραμμα:

· Παρασκευή 12/9:

Δημιουργία Φιγούρας Θεάτρου Σκιών.

· Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης και το Μαγικό Δέντρο» από τον Νίκο Γκουντούρα

· Workshop & Τουρνουά Σιμουλτανέ για νέους σκακιστές – σε συνεργασία με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Σκακιστών Λάρισας.