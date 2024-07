Το Midsummer O.P.A. Festival 2024, διοργανώνουν το Πολιτιστικό Σωματείο “Κουκουβάγιες” και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων από 12 έως 14 Ιουλίου 2024, στο Μύλο του Παππά.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, αλλά πρώτη φορά με τόση εξωστρέφεια, το Midsummer O.P.A. Festival προωθεί την κουλτούρα του παιχνιδιού. Εστιάζοντας στο φανταστικό, το επιτραπέζιο και τη δημιουργικότητα, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με ομάδες, συλλόγους και δημιουργούς από όλη την Ελλάδα και θα γνωρίσουν, μέσα από το παιχνίδι και τη συναναστροφή, νέους κόσμους, γεμάτους μαγεία και περιπέτεια και μακρινά σύμπαντα, έτοιμα προς εξερεύνηση. Νεράιδες, ιππότες, μάγοι, δράκοι, εξωγήινοι και κάθε λογής μύθος, θα ζωντανέψουν για λίγες μέρες στο χώρο του Μύλου του Παππά.

Ο μόνος εξοπλισμός που χρειάζονται οι επισκέπτες, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η θέληση για παιχνίδι και εξερεύνηση.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 12 Ιουλίου

- Έκθεση Μοντελισμού (Λέσχη Στατικού Μοντελισμού Λάρισας, Κουκουβάγιες)

- Επιτραπέζια (Σ.Φ.Ε.Κ., Tin Punk Games, Story of Many)

- 18.00 - 22.00 "A Prelude of VII, Vampire": The Requiem (Greece of Darkness)

- 19.00 - 20.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ "Ιστορίες από την Άρας Άουμαρ"

Σάββατο 13 Ιουλίου

- 10.00 - 21.00 Midsummer O.P.A. GT (Warhammer 40K Tournament)

- Έκθεση Μοντελισμού (Λέσχη Στατικού Μοντελισμού Λάρισας, Κουκουβάγιες)

- Επιτραπέζια (Σ.Φ.Ε.Κ., Tin Punk Games, Story of Many)

- 18.00 - 22.00 "Echoes of Thessaly", Chronicles of Darkness (Mortals) (Greece of Darkness)

- 18.00 - 22.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ/ΤΡΟΜΟΥ, Άρης Γκρίμπας

- 18.00 - 22.00 "Legends from Aeonia : The Twelve Hearth Treaty", Fantasy L.A.R.P., (Cerebral Productions)

- 18.00 - 22.00 "Whispers of a Malady : A Dark adventre at Arkham", Call of Cthulhu (Owls Club)

Κυριακή 14 Ιουλίου

- 11.00 - 18.30 Midsummer O.P.A. GT (Warhammer 40K Tournament)

- Έκθεση Μοντελισμού (Λέσχη Στατικού Μοντελισμού Λάρισας, Κουκουβάγιες)

- Επιτραπέζια (Σ.Φ.Ε.Κ., Tin Punk Games, Story of Many)

- 17.00 - 19.00 "GAME DESIGN IN BOTH BUSINESS AND EDUCATION - MULTIPLIER EVENT" (Dracon Rules Design Studio)

- 18.00 - 22.00 "G-men and Monsters", Hunter: The Vigil (Greece of Darkness)

- 18.00 - 22.00 "Moon over Graymoor", Dungeons and Dragons 5e (Owls Club)