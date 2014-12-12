Λείψανο του Αγίου Καλλινίκου Εδέσσης στον Άγιο Αχίλλιο
Λάρισα | 07 Αυγ 2025, 08:38
Στις 8 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου επισκόπου Εδέσσης. Στον Άγιο Αχίλλιο φυλάσσεται λείψανό του. Απόψε στις 7.30 θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας και αύριο το πρωί η Θεία Λειτουργία. Σε αυτές τις ιερές ακολουθίες θα μπορείτε να προσκυνήσετε το λείψανο του Αγίου Καλλινίκου.
