Στις 8 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου επισκόπου Εδέσσης. Στον Άγιο Αχίλλιο φυλάσσεται λείψανό του. Απόψε στις 7.30 θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας και αύριο το πρωί η Θεία Λειτουργία. Σε αυτές τις ιερές ακολουθίες θα μπορείτε να προσκυνήσετε το λείψανο του Αγίου Καλλινίκου.