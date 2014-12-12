Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ολοκλήρωσε με επιτυχία και φέτος τα μαθήματα προετοιμασίας για τον μαθηματικό διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ.

Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στα μαθήματα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς έφτασε περίπου τους 200, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον και την αγάπη των μαθητών για τα Μαθηματικά.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο 4ο Γενικό Λύκειο Λάρισας τα Σάββατα 18 και 25 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου και απευθύνονταν σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο μαθηματικός διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, εντός των σχολικών μονάδων Γυμνασίων και Λυκείων, από 12:00 έως 14:00. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον μαθηματικό του σχολείου τους.

Η Διοίκηση του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΜΕ εκφράζει "θερμές ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μαθηματικούς: Παύλο Ανδρεάδη, Αχιλλέα Βαλώζο, Παναγιώτη Βογιατζή, Θανάση Θανασέλο, Νάντια Θέου, Κωνσταντίνο Καραμπάτσα, Νίκο Κουτσιούλη, Χρυσάνθη Λυμτσιούλη, Σταυρούλα Μπακαρού, Γαλάτεια Μπαλαντέ, Εμμανουέλα Ουσταμπασίδου, Άγγελο Παπαϊωάννου, Κατερίνα Παρλάτζα, Βανέσσα Πατσιούρα, Μαρία Πρακατέ, Βασίλη Σδράκα, Ελισάβετ Στεργίου, Αχιλλέα Συνεφακόπουλο, Γιώργο Ταφέκη, Σωτήριο Τερζόπουλο, Βασιλική Τουρναβίτη και Γιώργο Χρηστίδη, οι οποίοι, με καθαρά εθελοντική διάθεση και πάντα αφιλοκερδώς, δίδαξαν στα μαθήματα προετοιμασίας.

Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Λάρισας, κ. Πέτρο Δημοβέλη, για τη φιλοξενία και τη συνεχή στήριξή του στη διοργάνωση των μαθημάτων καθώς και το Βιβλιοπωλείο Καλτσάς για την ευγενική του χορηγία στην εκτύπωση του διδακτικού υλικού.

Η ΕΜΕ Λάρισας εύχεται σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία στον διαγωνισμό!"