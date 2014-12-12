Εξόρμηση στο Στόμιο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Πηνειού, πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λάρισας-Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε συνέχεια περιοδειών της στα παράλια του ν. Λάρισας νωρίτερα το καλοκαίρι.

Η βουλευτής Λάρισας συνάντησε στο κέντρο της Κοινότητας, τον Πρόεδρο του Τοπικου Συμβουλιου κ Νίκο Σαμαρά, κατοίκους, παραγωγούς, επιχειρηματίες και θεσμικούς παράγοντες της περιοχής, με τους οποίους συζήτησε για την δύσκολη καθημερινότητα, τα τεράστια προβλήματα, καθώς και τα θεσμικά αιτήματα της περιοχής, τα οποία δυστυχώς παραμένουν άλυτα και ‘’κάτω από το ραντάρ’’ της επίσημης Πολιτείας, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της ίδιας σε θεσμικό επίπεδο και στη Βουλή.

Στο πλαίσιο της εξόρμησής της, η βουλευτής Λάρισας τόνισε τα εξής:

«Τα πάγια και διαρκή προβλήματα στο Στόμιο, όπως και στα παράλια του ν. Λάρισας, κρύβονται διαρκώς ‘’κάτω από το χαλί’’, με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι πρόκειται για περιοχές που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές τον Σεπτέμβριο του 2023 και έκτοτε δεν έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν. Πρόκειται για ένα δράμα σε εξέλιξη, με τα αρμόδια υπουργεία να αδιαφορούν πλήρως.

Και στην προηγούμενη περιοδεία μου, νωρίτερα το καλοκαίρι είχα με την υπόδειξη των κατοίκων επισημάνει κομβικά προβλήματα, όπως η γέφυρα του Παλαιοπύργου που ενώνει τα παράλια της Λάρισας μεταξύ τους, αλλά και με αυτά της Πιερίας, και η οποία βρίσκεται στην κατάσταση που βρισκόταν την επόμενη ημέρα του Daniel. Είχα επισημάνει το μηδενικό κυβερνητικό ενδιαφέρον αποκατάστασης όλων των έργων υποδομής που καταστράφηκαν από το Daniel, όπως π.χ. το κεντρικό ανάχωμα του δήμου Αγιάς, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί ή τα τοπικά ρέματα που παραμένουν γεμάτα από φερτά υλικά.

Είχα επισημάνει την, κεφαλαιώδους σημασίας για το τοπικό εισόδημα και την περιοχή, παράπλευρη απώλεια της μείωσης της τουριστικής κίνησης, δεδομένου ότι επιβεβαιωμένα πλέον οι επισκέπτες/τουρίστες την αποφεύγουν, αφού οι ζωτικές υποδομές της παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους, ‘’σβήνοντας’’ από τον τουριστικό χάρτη, μια περιοχή που παλαιότερα, κάθε καλοκαίρι έσφυζε από ζωή.

Είχα άπειρες φορές επισημάνει την ‘’Οδύσσεια’’ της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγιάς, σε σχέση με τις αποζημιώσεις των παραγωγών, οι οποίοι θεωρήθηκε ότι τάχα ‘’δεν είχαν πληγεί’’ από το Daniel, με τους αρμόδιους να τους εξαιρούν, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές δενδροκαλλιέργειες, τα κτήματα και οι υποδομές βρίσκονταν …κάτω από τα νερά! Αυτός ο αγώνας των κατοίκων για τα αυτονόητα, αυτή η υποβάθμιση της περιοχής δε μπορεί να επιτραπεί να συμβαίνουν για πολύ περισσότερο.

Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και πρωτίστως η κυβέρνηση, το κεντρικό κράτος, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες τους που δεν βοηθούν έναν δυνατό Τόπο, όπως το Στόμιο -που χρήζει ωστόσο βοήθειας- να βρει ξανά τον βηματισμό του και να σχεδιάσει το παρόν και το μέλλον του.

Το ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου δεν έχει καμία σημασία. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και τώρα και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που το κράτος της Αθήνας βγει από την διαπιστωμένα εκτεταμένη θερινή ραστώνη του, η οποία κρατάει σχεδόν …2 χρόνια! Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι κάποιοι ωστόσο ‘’υψηλά ιστάμενοι’’ πρέπει να λογοδοτήσουν σε πιο μεγάλο βαθμό από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι…».