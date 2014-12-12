Εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση για τα προβλήματα, τις προοπτικές ανάκαμψης, αλλά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα της χώρας, πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, στην πανθεσσαλική συνάντηση που οργανώθηκε από το ΠΑΣΟΚ, με αγρότες και εκπροσώπους φορέων του πρωτογενούς τομέα και κορυφώθηκε με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Όπως ήταν αναμενόμενο, τις εργασίες της Ολομέλειας απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό, οι αρνητικές εξελίξεις της μη ανάσχεσης της ευλογιάς των προβάτων, με την Ευαγγελία Λιακούλη να υπενθυμίζει πως στη χώρα αυτή τη στιγμή τα θανατωμένα ζώα φτάνουν τις 380.000, ενώ η πορεία των κρουσμάτων συνεχίζει την αμείλικτη πορεία της, συνθέτοντας ένα σκηνικό απόλυτου ζόφου για την κτηνοτροφία.

«Η ευλογιά ξέφυγε απολύτως από τα χέρια της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και αυτή τη στιγμή «καλπάζει», με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να βρίσκεται σε ‘’απώλεια προσανατολισμού’’ -σε vertigo- χωρίς να μπορεί να προσφέρει ούτε ολοκληρωμένες λύσεις αντιμετώπισης, ούτε αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους που οδηγούνται εκτός της επαγγελματικής τους δραστηριότητας» τόνισε η βουλευτής ενώ αναφέρθηκε και:

-στο αποτυχημένο κυβερνητικό πρωτόκολλο της ‘’εκρίζωσης’’ της ζωονόσου, μέσω θανάτωσης ολόκληρου του κοπαδιού, ακόμη και για ένα προσβεβλημένο ζώο.

-στη μη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την κυβέρνηση, αφού μέχρι τώρα έχει δοθεί το …‘’αστρονομικό’’ ποσό, των περίπου 70.000 ευρώ (!).

-στη μη ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών οι οποίες παραμένουν υποστελεχωμένες, όπως π.χ. στη Θεσσαλία, όπου το 2012 υπηρετούσαν 90 μόνιμοι κτηνίατροι, ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις 34.

-στη μη αξιοποίηση κανενός διαθέσιμου εργαλείου της Ε.Ε. από την κυβέρνηση, όπως π.χ. τη de minimis αποζημίωση της τάξης των 50.000 ευρώ ανά κτηνοτρόφο, ούτε βέβαια τα 500.000 εμβόλια που άμεσα μπορεί να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων στη χώρα μας ενώ πολύ πρόσφατα και ο Dr. Gordejoανώτατος αξιωματούχος της Κομισιόν για την αποτροπή κρίσεων στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο δήλωσε δημοσίως πως ο εμβολιασμός ΔΕΝ επηρεάζει την αγορά φέτας.

-στην επαμφοτερίζουσα στάση της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εξακολουθεί να ‘’διατείνεται’’ πως δεν υπάρχει ασφαλές εμβόλιο για το ζωικό κεφάλαιο ή ότι επηρεάζει τη φέτα και τις εξαγωγές της ή ότι δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός εμβολίων προς διάθεση, παρότι σε όλα αυτά διαψεύστηκε από την Κομισιόν, όπως και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Και αυτό γιατί αν εμβολιάζονταν τα ζώα, αναγκαστικά θα καταμετρούνταν και τα πραγματικά νούμερα θα έβγαιναν διαφορετικά από αυτά που δηλώθηκαν, προκειμένου να ληφθούν παράνομες επιδοτήσεις από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

-στην καθυστέρηση των μέτρων ανάσχεσης της ζωονόσου και υποτιθέμενης ‘’βιοασφάλειας’’, αφού αυτά ήρθαν με καθυστέρηση ενός τουλάχιστον έτους, τη στιγμή που ούτε οι Περιφέρειες ενισχύθηκαν με πόρους για τις απολυμάνσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ούτε βέβαια και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αναγκάζονται να προβούν σε απολυμάνσεις με ίδιους πόρους της τάξης των 150 ευρώ / ημέρα.

-στο μείζον ζήτημα της ελλιπούς χρηματοδότησης των ζωοτροφών, οι οποίες ανελαστικά καταναλώνονται από τα κοπάδια, λόγω της επιβληθείσας καραντίνας ακόμη και τους εαρινούς / θερινούς μήνες και όχι όπως είθισται μόνο κατά τους χειμερινούς, με τους κτηνοτρόφους να μην αποζημιώνονται ούτε για αυτές.

-στην ανυπαρξία κρατικής μέριμνας για τα θανατωμένα ζώα, τα οποία θάβονται στα μαντριά, αλλά χωρίς να ακολουθούνται αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως π.χ. ειδικά ορισμένοι χώροι υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα άλλα διερχόμενα ζώα, όπως σκύλοι, κοράκια, κλπ. να διαδίδουν ανεξέλεγκτα την ασθένεια σε νέες περιοχές.

-στη μη θεσμοθέτηση έως τώρα οποιασδήποτε μέριμνας για την οικονομική βιωσιμότητα των πληττόμενων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν μείνει πλέον χωρίς κοπάδια και εισόδημα, ενώ οι επαγγελματικές, όπως και οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις εξακολουθούν να ‘’τρέχουν’’ μέρα με τη μέρα.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες, έχοντας ‘’ξεμπροστιάσει’’ απολύτως την κυβέρνηση της ΝΔ, η Ευαγγελία Λιακούλη με την ιδιότητα του μέλους της Εξεταστικής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα της Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, κατέχει εξέχουσα θέση στην προσπάθεια της ΝΔ για συγκάλυψητης όλης υπόθεσης, υπογραμμίζοντας τα εξής:

«Την ώρα που υπάρχουν διάσπαρτες δικαστικές υποθέσεις, δικογραφίες και φάκελοι που εκκρεμούν σε διάφορα πρωτοδικεία της χώρας, αλλά και καταδικαστικές αποφάσεις που έρχονται στο φως μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας, αποδεικνύοντας τη “βιομηχανία” που είχε στηθεί σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των ευρωπαϊκών πόρων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εμφανίζεται να μην έχει …ιδέα. Ο κ. Φλωρίδης δεν υπέβαλλε ποτέ αίτημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στις αρμόδιες αρχές, έστω για να πληροφορηθεί τις διαστάσεις της υπόθεσης, όταν έχει ‘’άποψη’’ για δεκάδες άλλες ζητήματα της δημόσιας σφαίρας, αποκαλώντας μάλιστα όσους διαφωνούν μαζί του, ότι είναι βουλευτές ‘’για τα μπάζα’’».

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ συνόψισε τα εξής:

-Όλες οι μαρτυρίες έως τώρα καταδεικνύουν ότι την τελευταία 6ετία έγινε ένα μεγάλο ‘’πάρτι’’ με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ‘’συνδαιτυμόνες’’ πολλά στελέχη της ΝΔ.

«Το ‘’πάρτι’’ αυτό δεν είχε μόνο ‘’βάθος’’ στη βάση των γαλάζιων στελεχών, αλλά είχε και ‘’ύψος’’ που έφτανε στα …υπουργεία. Και ενώ για έναν περίπου χρόνο το σύστημα των επιδοτήσεων λειτούργησε πιλοτικά μέσω του gov.gr με διαφάνεια στις κατανομές πόρων, οι ‘’άνωθεν ιθύνοντες’’ της κυβέρνησης αποφάσισαν λίγο αργότερα να επιστρέψουν στο πρότερο καθεστώς, προκειμένου να συνεχιστεί το ‘’πάρτι’’, μέσω των ιδιωτικών εταιριών ‘’Γαία Επιχειρείν’’ και ‘’Neuropublic’’.

«Ποια κυβέρνηση, ποιος υπουργός ποιοι διοικητές και ποια ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ μεθόδευσαν όμως την επιστροφή στο πρότερο, αδιαφανές καθεστώς της διασπάθισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων; Η απάντηση είναι απλή και προφανής και τη γνωρίζει ολόκληρος ο Ελληνικός λαός, όπως τη γνωρίζουν ακόμη και οι πιο καλόπιστοι υποστηρικτές της ΝΔ. Αυτή την απλή απάντηση προσπαθούμε να αναδείξουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στην Εξεταστική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, με άπειρες εργατοώρες δουλειάς και παρουσίας, μέχρι να καταπέσουν όλες οι μεθοδεύσεις, όλοι οι συμψηφισμοί και όλα τα ‘’ναι μεν αλλά’’ της ΝΔ και να λάμψει η αλήθεια».

Παράλληλα, η Ευαγγελία Λιακούλη υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, για έναν εύρωστο και κυρίως διαφανή ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη ενός τέτοιου καθετοποιημένου σκανδάλου, όπου η κάθε ενίσχυση θα ακολουθεί μια διαδρομή, με συγκεκριμένους και ελεγχόμενους σταθμούς, ως εξής:

– Υποβολή αίτησης από τον παραγωγό στα ΚΕΠ και στο Ειδικό Γραφείο Συμβουλευτικής Αγροτών των δήμων, των οποίων η σύσταση κατέχει κομβικό ρόλο στο πρόγραμμά μας,

– Ταυτοποίηση και επιβεβαίωση δικαιολογητικών ψηφιακά,

– Γεωχωρικό έλεγχο του αγροτεμαχίου και διασταύρωση στοιχείων με Εθνικό Κτηματολόγιο και Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης,

– Έγκριση και εκταμίευση πληρωμής με ψηφιακό «σκανάρισμα» του δικαιούχου από την ΑΑΔΕ,

– Δήλωση παραστατικών πώλησης και τελική αξιολόγηση.

-διεξαγωγή προληπτικών ελέγχων στο λογισμικό του Οργανισμού από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αυτοματοποιημένων ροών θα χτυπάει συναγερμό, κάθε φορά που ένας έλεγχος ακυρώνεται ή παίρνει αναβολή, προκαλώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η βουλευτής Λάρισας αναφέρθηκε και στις κατατεθειμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανάταξη και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέας της χώρας με:

-τη δημιουργία από την τοπική αυτοδιοίκηση γραφείου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα του αγρότη, όπως η ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων, η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, προτάσεις χρήσηςεξειδικευμένων λιπασμάτων, τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α.,

-τη παροχή κινήτρων για τη γενικευμένη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων παντού, τόσο με δίκτυο, όσο και αποθήκευση, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και μεταποίησης,

-την ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών, με μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα, ενίσχυση των υποδομών, αλλά και μεγαλύτερες δεσμεύσεις, προκειμένου οι νέοι να πάψουν να εγκαταλείπουν μαζικά το αγροτικό επάγγελμα,

-την άμεση αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων σε ζώα, αγροτικά προϊόντα, αλλά και προϊόντα μεταποίησης, με την ουσιαστική ενίσχυση και στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και με παράλληλους αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα,

-την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds, το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει στη Βουλή, με την κυβέρνηση διαρκώς να το προσπερνά, μη υιοθετώντας το, γιατί δεν ‘’βολεύει’’ αυτούς τους οποίους εδώ και 6μιση σχεδόν χρόνια εξυπηρετεί,

-τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες κλιματολογικές συνθήκες και στις ανάγκες των παραγωγών, αφού η ΝΔ κάθε επόμενο 6μηνο το υπόσχεται, αλλά ποτέ δεν το υλοποιεί,

-μία σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική που θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: έλεγχος-μαθητεία-ένταξη για τους απολύτως αναγκαίους εργάτες γης, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε έλλειψη,

-μέτρα για το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο θα πρέπει να είναι αφορολόγητο από την αντλία,

-της διαχείριση της κρίσης των υδάτινων πόρων, με α) την κατασκευή μικρών φραγμάτων για εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρική προστασία, β) την κατασκευή έργων για αποταμίευση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού και γ) τη διάχυση μίας νέας κουλτούρας διαχείρισης των υδάτινων πόρων και από τους παραγωγούς και από τα νοικοκυριά, με στοχευμένα εργαλεία,

Τέλος, και ειδικά για τη Θεσσαλία, η Ευαγγελία Λιακούλη επεσήμανε πως απαιτείται άμεσα μια επικαιροποίηση των έργων του Αχελώου, με γνώμονα όχι μόνο την επίλυση του υδατικού προβλήματος της Περιφέρειας, αλλά και του ενεργειακού προβλήματος των παραγωγών, ενώ υπενθύμισε την πρότασή της για τη δημιουργία ενός ειδικού Αναπτυξιακού Οργανισμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, μετά τη λαίλαπα του Ντάνιελ -πρόταση που αποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ:

«Πρόκειται για έναν Οργανισμό σε συνεργασία με την Περιφέρεια που θα υπηρετήσει συγκεκριμένα την ανασυγκρότηση Θεσσαλίας, μαζί με τους τοπικούς επιστήμονες και τους φορείς τους, όπως το ΓΕΩΤΕΕ, το ΤΕΕ κ.α., που θα προκρίνουν έργα και επιλογές για να μην ξαναπάθουμε τέτοιες καταστροφές, αλλά και να ανασυνταχθεί ο πρωτογενής τομέας μας, που ανέκαθεν αποτελούσε την παραγωγική ‘’ατμομηχανή’’ της χώρας», κατέληξε χαρακτηριστικά η βουλευτής Λάρισας