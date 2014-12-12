Σε δήλωση προχώρησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Λάρισας, σε σχέση με τις ‘’εξαγγελίες’’ του πρωθυπουργού, από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης τόσο χθες στη ΔΕΘ και στις 7.356 λέξεις της ομιλίας του, όσο και σήμερα στην 3ωρη συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης, τελικά ξέχασε πολλούς και πολλά!

Το επικοινωνιακό μπαράζ των προηγούμενων δύο μηνών, στο οποίο επιδόθηκε ο ίδιος, τα μέλη της κυβέρνησής του, αλλά και τα συμπολιτευόμενα ΜΜΕ, για δήθεν ‘’πακέτα’’ και ‘’παροχές’’ αποδείχθηκε αυτό που πραγματικά ήταν: …σκέτη επικοινωνία, ‘’πασπαλισμένης’’ από μέτρα μικρής σημασίας για την ουσιαστική κοινωνική ή την οικονομική στήριξη που πλέον απαιτείται για τα χειμαζόμενα από την ακρίβεια ελληνικά νοικοκυριά.

Οι δε ‘’προειδοποιήσεις’’ του κ. Μητσοτάκη στους μεγαλοπαρόχους ενέργειας, ότι αν δεν περάσουν τις διεθνείς μειώσεις του ρεύματος στα τιμολόγιά τους, θα …‘’παρέμβει’’ η κυβέρνηση, μόνο μελαγχολία και μειδιάματα πλέον προκαλούν στους πολίτες που κυριολεκτικά ‘’σταυρώνουν’’ το μηνιαίο λογαριασμό ενέργειας, προτού τον ανοίξουν, τουλάχιστον από το …2022.

Οι, άνευ πολλών πληροφοριών και χρονοδιαγραμμάτων, πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τις 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε άδεια στρατόπεδα, ξεκάθαρα αποτελούν ‘’ασπιρίνες’’ σε μια αγορά ακινήτων που τα τελευταία χρόνια κερδοσκοπεί ασύστολα ‘’στην πλάτη’’ των μη εχόντων περιουσία πολιτών, αλλά και των αναγκαστικά μετακινούμενων δημοσίων λειτουργών, όπως οι στρατιωτικοί, οι (αναπληρωτές) δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι γιατροί κ.α..

Αλλά κυρίως –

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ για την καθημαγμένη Θεσσαλία μας, για τα φλέγοντα, ανοιχτά θέματα που απασχολούν τον πιο παραγωγικό ιστό της χώρας και τον πρωτογενή τομέα, τους καθημαγμένους από τις θεομηνίες αγρότες και τους κατεστραμμένους από την ευλογιά κτηνοτρόφους.

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως την πολύπαθη εστίαση που πληρώνει το μάρμαρο της κρίσης, της ακρίβειας, της ανατίμησης των πρώτων υλών και των μισθωμάτων – τίποτε δεν είχε να πει για όλους αυτούς που βάζουν λουκέτο κάθε μέρα κατά δεκάδες και που ο κ Μητσοτάκης δεν τους βλέπει πουθενά γύρω του να υπάρχουν !

Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δεν έκανε τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώσει, πόσο στενά συνδεδεμένος είναι με τα μεγάλα εταιρικά και τραπεζικά συμφέροντα, αλλά και το πόσο ταξικό είναι το μίγμα των πολιτικών του, καταδικάζοντας την Ελλάδα και τους πολίτες της -για 7ο πλέον χρόνο- σε μια πρωτοφανή, νεοφιλελεύθερη, βαλκανική μειονεξία χαμηλών μισθών, ακόμη χαμηλότερων προσδοκιών και μηδενικού κοινωνικού οράματος.

Ακόμη και έτσι, η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα ίσως και να ήταν λίγο πιο ανεκτή, αν όλα τα παραπάνω δεν συνοδευόταν από την προκλητική, όσο και πρωτοφανή καταβαράθρωση κάθε έννοιας δικαίου, σε σχέση με σειρά σκανδαλωδών κυβερνητικών μεθοδεύσεων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, τις υποκλοπές, την αδιαφάνεια στην κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης ή την κλοπή των κοινοτικών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ‘’ευλογίες’’ της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης όμως στη Θεσσαλονίκη ήταν ο πραγματικός εαυτός του: ταξικός, και κυνικά αποφασιστικός για τους αδύναμους, τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους πολίτες, οι οποίοι κατά τα φαινόμενα και φέτος θα αποτελέσουν τα συνήθη φορολογικά ‘’υποζύγια’’ των τεραστίων υπερπλεονασμάτων που κάθε χρόνο εισπράττονται από το οικονομικό επιτελείο, αλλά κανείς δεν ξέρει που ακριβώς καταλήγουν -σίγουρα πάντως όχι στα ‘’ψίχουλα’’ των ετήσιων ΔΕΘ.

Για να βρει, ωστόσο, τον εαυτό της η χώρα, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να εισπράξουν ένα οριστικό «αντίο» από την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, που όταν κληθεί να αποφασίσει για τον Τόπο και τους Ανθρώπους μας, θα επιλέξει την δημοκρατική ανατροπή και την μεγάλη πολιτική Αλλαγή, που η Δημοκρατική Παράταξη του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει… ».