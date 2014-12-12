Τεράστια ανατροπή στα όσα έως τώρα ισχυρίζεται το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον εμβολιασμό ως μέτρου ανάσχεσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, επιφέρει η δημόσια δήλωση του Δρ. Francisco Reviriego Gordejo, Προϊσταμένου της Διοικητικής Μονάδας της Ε.Ε. για την ‘’προετοιμασία και τη διαχείριση κρίσεων σε τρόφιμα, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο’’ (Preparedness in Food, Animals and Plants), που αποτελεί οργανικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, ο Δρ. Gordejo απαντώντας σε ερώτηση που διατύπωσε ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Copa-Cogeca για τα γαλακτοκομικά, σε σχέση με το ζήτημα των εμβολιασμών κατά της ευλογιάς και συγκεκριμένα για το αν δημιουργείται πρόβλημα στη διάθεση των γαλακτομικών προϊόντων, αλλά και τη μη επιβολή αναγκαστικής θανάτωσης σε αυτόχθονες και σπάνιες φυλές που έχουν πληγεί από τη ζωονόσο, ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους πως:

«Δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά και διάθεση γαλακτομικών προϊόντων που να σχετίζεται με τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς (!)».

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος τόνισε πως υπάρχει μια διάταξη παρέκκλισης στην κείμενη νομοθεσία, ειδικά για τις αυτόχθονες και σπάνιες φυλές, βάσει της

οποίας οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί ζωικοί κεφαλαίου μπορούν να εξαιρεθούν από τις μαζικές θανατώσεις (stamping out) λόγω ευλογιάς, ενώ κατέληξε πως και οι αποζημιώσεις θα πρέπει να είναι γενναίες, προκειμένου να μην υπάρξουν κίνητρα σε κτηνοτρόφους να αποκρύψουν ζωικό κεφάλαιο που έχει πληγεί από την επιζωοτία.

Όλα αυτά από τα χείλη του άμεσα αρμόδιου συνεργάτη της Κομισιόν, Δρ. Gordejo, επιβεβαιώνουν τα όσα έχω κατά καιρούς δηλώσει για τα απίστευτα ψεύδη και τις ευθύνες του κράτους στην τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει οδηγήσει στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Λάρισα, τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία και συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, φέρνουν στο προσκήνιο με τον πιο εμφαντικό τρόπο τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από τους κτηνοτρόφους, ότι το μέτρο του εμβολιασμού δεν προκρίθηκε από το ΥΠΑΑΤ -το οποίο μάλιστα διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις για την αποτελεσματικότητά του- για να συγκαλυφθεί του σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αναγκαστικά θα έπρεπε να καταμετρηθεί ο πραγματικός πληθυσμός των ζώων στη χώρα μας, και όχι αυτός που δηλώνονταν, από την καθετοποιημένη ‘’εγκληματική οργάνωση’’ που στήθηκε με τις ‘’ευλογίες’’ της κυβέρνησης της ΝΔ, προκειμένου να ληφθούν παράνομες επιδοτήσεις.

Έχω ήδη μεταβεί δύο φορές στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία, καθώς και τις ανάλογες με του κ. Gordejo δηλώσεις των δύο αρμόδιων Ευρωπαίων Επιτρόπων -των κ.κ. Hansen και Varhelyi- για το ύψος των δυνητικών αποζημιώσεων ανά κτηνοτρόφο, που απέχουν παρασάγγας από τις ‘’ασπιρίνες’’ που εξήγγειλε ο κ. Τσιάρας, αλλά και τη δωρεάν διάθεση εμβολίων στη χώρα μας, που ποτέ δεν ζητήθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτή τη φορά καλώ τον κ. Τσιάρα στη Βουλή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη στάση του απέναντι στους εμβολιασμούς, σε επίκαιρη ερώτηση που σήμερα καταθέτω

Δεσμεύομαι πως για τον αφανισμό της θεσσαλικής, αλλά και γενικότερα της ελληνικής κτηνοτροφίας, θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα.

Αυτή τη φορά με τον κ Υπουργό στην Ολομέλεια κι όπου αλλού χρειαστεί !»

Δείτε το βίντεο :