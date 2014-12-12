Στη Βουλή φέρνει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στη δήλωση ΟΣΔΕ λόγω της γραφειοκρατίας και της ανυπαρξίας ΑΤΑΚ σε αγροτεμάχια, με κίνδυνο απώλειας των ενισχύσεων που δικαιούνται, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, με ερώτηση που απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Όπως επισημαίνει η Ευαγγελία Λιακούλη στην ερώτησή της:

«Αντιμέτωποι με νέα προβλήματα βρίσκονται χιλιάδες αγρότες που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ λίγες μόνο μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων.

Η εξάρτηση της υποβολής της δήλωσης από την ύπαρξη Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για όλα τα αγροτεμάχια, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, εξελίσσεται σε νέα περιπέτεια για τους αγρότες, καθώς είναι δυστυχώς πάρα πολλές οι περιπτώσεις που λόγω γραφειοκρατίας και εκκρεμοτήτων, τα ακίνητα δεν έχουν αποτυπωθεί στο Ε9 ώστε να λάβουν ΑΤΑΚ. Για παράδειγμα, υπάρχουν ακίνητα για τα οποία υπάρχουν σε εξέλιξη κληρονομικές διαδικασίες ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκκρεμεί η σωστή αποτύπωσή τους στην δήλωση του Ε9 είτε από τους ιδίους τους παραγωγούς ως ιδιοκτήτες είτε από τους ιδιοκτήτες που τα μισθώνουν στους παραγωγούς.

Κι ενώ το πρόβλημα με το ΑΤΑΚ μπορεί να αφορά ακόμα και λίγα αγροτεμάχια από αυτά που δηλώνει κάποιος παραγωγός, το σύστημα δεν επιτρέπει την συνολική υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Έτσι, οι αγρότες βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο όπου δεν μπορούν ούτε τα ιδιοκτησιακά – φορολογικά θέματα να λύσουν άμεσα και σωστά, αλλά ούτε και να προχωρήσουν με τις δηλώσεις τους, με άμεσο κίνδυνο την απώλεια επιδοτήσεων και ενισχύσεων αναγκαίων για την επιβίωσή τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο, τα προβλήματα με τις διασταυρώσεις ΑΤΑΚ κινδυνεύουν να αφήσουν εκτός άμεσων ενισχύσεων το 30% των αγροτεμαχίων.

Οι παραγωγοί που ήδη βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα, μέσα στις συνθήκες που διαμορφώνει η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, η αισχροκέρδεια στην αγορά απουσία ελέγχων, οι ζωονόσοι και οι φυσικές καταστροφές, βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Προβλήματα που συναρτώνται με τις χρόνιες παθογένειες του κράτους και την εκτεταμένη γραφειοκρατία βαίνουν τελικά σε βάρος των ίδιων των αγροτών, χωρίς η Πολιτεία να έχει φροντίσει για την επίλυσή τους δίνοντας διεξόδους στους παραγωγούς.

Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν, την ώρα που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκλονίζει τη χώρα και οι αποκαλύψεις για παράνομες επιδοτήσεις βγαίνουν διαρκώς στην επιφάνεια, αποτελώντας πρόκληση για τους τίμιους παραγωγούς που δίνουν μάχη επιβίωσης. Σήμερα λοιπόν, ενώ η Κυβέρνηση διαμηνύει ότι κινεί διαδικασίες για επιστροφή των παράνομων ενισχύσεων, αφήνει τελικά τους αγρότες έρμαια των συνθηκών μπροστά σε “χιονοστιβάδα” νέων προβλημάτων λόγω τυπικών δυσκολιών και γραφειοκρατίας».

Η Ευαγγελία Λιακούλη υπογραμμίζει ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξουν όλες οι εγγυήσεις στην ορθή καταβολή των ενισχύσεων και όλες οι διασταυρώσεις, ωστόσο είναι απολύτως αναγκαίο να δοθεί έστω προσωρινή λύση και περιθώριο στους παραγωγούς να υποβάλλουν δηλώσεις και στη συνέχεια να προβούν στην τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων τους, χωρίς όμως ως τότε να έχουν απωλέσει τα δικαιώματα τους στις ενισχύσεις.

Καταλήγοντας, η Βουλευτής Λάρισας ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό : «Σκοπεύει το Υπουργείο να εισάγει συγκεκριμένη ρύθμιση που θα επιλύσει το πρόβλημα των παραγωγών που αδυνατούν να υποβάλλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ λόγω μη διασταύρωσης με το ΑΤΑΚ; Θα τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλουν δηλώσεις ώστε να μην απωλέσουν τις ενισχύσεις, με ταυτόχρονες εγγυήσεις ότι θα επιλυθούν οι εκκρεμότητες; Πόσα είναι τα αγροτεμάχια που εκτιμάται ότι θα μείνουν εκτός ενισχύσεων λόγω προβλημάτων με το ΑΤΑΚ και τί έπραξε έως σήμερα η Κυβέρνηση για τη στήριξη των παραγωγών που βρίσκονται σε αδιέξοδο λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ;