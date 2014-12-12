Με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, προστάτη των δικαστικών λειτουργών, η Ευαγγελία Λιακούλη, Toμεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η οποία εκπροσώπησε το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο Ν. Ανδρουλάκη στον κεντρικό εορτασμό που πραγματοποιήθηκε στον ΙΝ Διονυσίου Αρειοπαγίτη στην Αθήνα και στην εκδήλωση που ακολούθησε στην Παλαιά Βουλή, δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο μια οργανωμένη δομή απονομής δικαίου, ούτε μόνο ένα σύστημα που λειτουργεί ρυθμίζοντας τις έννομες σχέσεις στις σύγχρονες δημοκρατίες· είναι κυρίαρχα θεσμικό λειτούργημα, που θεμελιώνεται στην ηθική, στη συνείδηση και στην αλήθεια.

Ο Άγιος Διονύσιος, που τιμάμε σήμερα, υπήρξε σπουδαίος νομικός της εποχής του, άνοιξε τον δρόμο για μια Δικαιοσύνη που δεν υπηρετεί μόνο τον τύπο του νόμου, αλλά και το βαθύτερο πνεύμα της προσφοράς στον Άνθρωπο και στην κοινωνία.

Σήμερα όμως, η Δικαιοσύνη καλείται να δώσει ακόμα δυσκολότερες μάχες. Η αδιαφάνεια, η διαφθορά και η πολιτική εργαλειοποίηση των ανεξάρτητων αρχών, τραυματίζουν σοβαρά το μαλακό υπογάστριο της Δημοκρατίας μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, στη πρόσφατη συνέντευξή της, τόνισε με έμφαση την ανάγκη να στηριχθεί η Δικαιοσύνη και η ανεξαρτησία των θεσμών, να αντιμετωπιστεί συστηματικά η διαφθορά, η οποία δηλητηριάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ανάπτυξη των κοινωνιών, με χαρακτηριστική μάλιστα τη δήλωσή της ότι «η διαφθορά σκοτώνει», αναφερόμενη στην τραγωδία των Τεμπών.

Η ελληνική Δικαιοσύνη δεν μπορεί , με ευθύνη του κεντρικού κράτους, να παραμένει αργή, αναποτελεσματική ή χειραγωγούμενη. Χρειάζεται εκσυγχρονισμό, ενίσχυση υποδομών, θωράκιση των δικαστικών λειτουργών και ενίσχυση του κύρους της.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πιστεύει σε μια Δικαιοσύνη πραγματικά θωρακισμένη και ουσιαστικά ανεξάρτητη, που δεν θα επιλέγεται η ηγεσία της από την εκάστοτε Κυβέρνηση και δεν θα αναγκάζεται να υποκύπτει σε πιέσεις, που θα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα λειτουργεί ως πραγματικό αντίβαρο στην εκτελεστική εξουσία, εμπεδώνοντας παράλληλα το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία.

Γι’αυτό άλλωστε αναλάβαμε όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες για να αλλάξει τόσο ο τρόπος επιλογής των Δικαστών, όσο και να θεσπιστεί κώλυμα υπηρέτησης δικαστικού λειτουργού σε θέσεις ευθύνης αμέσως μετά την αφυπηρέτησή του, όπως και οι προτάσεις μας για την εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, τη στελέχωσή της με μόνιμο προσωπικό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξειδίκευση των Δικαστηρίων, τη σύνδεσή της με τις κοινωνικές επιστήμες για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της επανένταξης κλπ .

Γιατί όταν η Δικαιοσύνη νοσεί, η Δημοκρατία δεν αναπνέει.