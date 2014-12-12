«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σκάνδαλο το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με ένα γενικό πολιτικό σχήμα περί διαχρονικών ευθυνών στο κράτος όπως προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία» τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Ν. Ανδρίτσο και Κ. Γεωργίου η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σχολιάζοντας την εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ και συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει να γίνει έρευνα σε βάθος, όπως επιτάσσει η αξιοπρέπεια και η συνείδηση στην πολιτική και φυσικά να αναγνωρίζονται και τα διαχρονικά προβλήματα. Όμως αυτή η θεωρητική αντιμετώπιση που προωθεί η Κυβέρνηση είναι κάτι πολύ διαφορετικό από όσα εξελίσσονται σήμερα μετά την έρευνα από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Αναλύοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεγάλες ευθύνες της Κυβέρνησης, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία επιμένει να μιλά μόνο για δήθεν διαχρονικές ευθύνες, αυτό είναι το “μότο” της, ενώ την ίδια στιγμή, από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκύπτουν συγκεκριμένες ευθύνες στα 6 χρόνια διακυβέρνησής της. Από την έρευνα λοιπόν προέκυψε ότι επί Νέας Δημοκρατίας εκδιώκονταν πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην κάνουν εξυγίανση, ότι έχουμε καταγγελίες για δύο Υπουργούς με συγκεκριμένα σκάνδαλα και ύπαρξη ψεύτικων ΑΦΜ, ψεύτικων παραγωγών, ψεύτικων ονομάτων και προσώπων. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτή τη δικογραφία στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπει την έρευνα των ποινικών ευθυνών των Υπουργών της με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη» .

Ερωτηθείσα για τη δέσμευση των λογαριασμών προσώπων που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε ότι «Η δέσμευση των λογαριασμών, ήταν υποχρέωση της Κυβέρνησης και όχι επιλογή της, με βάση τις εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορεί λοιπόν να πανηγυρίζει γι’ αυτό η Κυβέρνηση, όταν μάλιστα την ίδια στιγμή με τις μεθοδεύσεις της στη Βουλή φρόντισε για την παραγραφή των ευθυνών των Υπουργών της που θα συντελεστεί την 5η Οκτωβρίου 2025».

Η Βουλευτής Λάρισας αναφέρθηκε στη συνέχεια στο κύμα ακρίβειας που πλήττει την ελληνική κοινωνία και τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το 50% των Ελλήνων δεν πήγε διακοπές, η χώρα μας είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα νοικοκυριά το 2024 πλήρωσαν 25 δισεκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ, έναντι του μισού το 2019.

«Απέναντι στην τραγική αυτή οικονομική κατάσταση η ελληνική Περιφέρεια και η καθημαγμένη Θεσσαλία στέλνει το μήνυμα για όλη την Ελλάδα, για την επανεκκίνηση της χώρας. Στο ΠΑ ΣΟΚ, έχοντας μελετήσει τα πάντα με μεγάλη προσοχή, θα παρουσιάσουμε και θα ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμα για όλους, για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών. Είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και διαμορφώνουμε κυβερνητικό πρόγραμμα για να έχουμε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Ο κόσμος αγκομαχά, το μήνυμα είναι δυνατό, το “κύμα” βουβό και σε λίγο θα είναι ορατά τα αποτελέσματα», τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.