Συνάντηση με τους εκπροσώπους των πρώην σούπερ μάρκετ ‘’Λάρισα’’, πραγματοποίησε στο γραφείο της η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, δεδομένου ότι πλέον παρατηρείται ένας νέος γύρος κινητικότητας στην υπόθεση των αποζημιώσεών τους.

Από την πλευρά των πρώην εργαζομένων παραβρέθηκαν εκπρόσωποί τους, οι οποίοι τόνισαν πως μετά από 12 χρόνια δικαστικών αγώνων, θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους δικαίωση, ενημερώνοντας παράλληλα τη βουλευτή για τις επιμέρους λεπτομέρειες της υπόθεσης, δεδομένης της νομικής εμπειρίας της.

Η Ευαγγελία Λιακούλη υπενθύμισε πως το ζήτημα της καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων που οφείλονται στους απολυμένους, την έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν, παρεμβαίνοντας με ερωτήσεις, αλλά και με κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή -μια πρωτοβουλία που ως συνήθως η κυβέρνηση αρνήθηκε να υιοθετήσει, παρά το δίκαιο του αιτήματος και στη συνέχεια, μετά τις πιέσεις, αναγκάστηκε να εισάγει ρύθμιση σχετική .

Παράλληλα, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τα εξής:

«Έχω σταθερά συνταχθεί τα τελευταία χρόνια με το δίκαιο αίτημα των πρώην εργαζομένων των σούπερ μάρκετ ‘’Λάρισα’’, για κατά το δυνατό άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, μετά την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

12 χρόνια τώρα, οι περίπου 500 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους αξιώνουν από την Πολιτεία μόνο το αυτονόητο: την καταβολή των δεδουλευμένων τους, αφού χωρίς να ευθύνονται στο παραμικρό, είδαν τις ζωές τους να ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη.

Αυτοί οι 500 εργαζόμενοι ωστόσο δεν ζητούν τίποτα επιλήψιμο, δεν ζητούν τίποτα παράτυπο, δεν ζητούν τίποτα που ήδη δεν τους οφείλεται και συνεπώς ο ‘’στρουθοκαμηλισμός’’ της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο πριν τις εθνικές εκλογές του 2023 έφερε στη Βουλή και ψήφισε πλείστες όσες ρυθμίσεις άλλων ζητημάτων -πλην της τροπολογίας που συνέταξα για τους εργαζομένους των σούπερ μάρκετ ‘’Λάρισα’’- είναι τουλάχιστον προκλητικός.

Η στάση της κυβέρνησης για το ζήτημα των εργαζομένων δεν ήταν ενοχλητική μόνο τότε, αλλά εξακολουθεί να είναι και σήμερα, αφού και η νέα κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να παριστάνει τον ‘’παρατηρητή’’, παρότι έχουν παρέλθει 2 χρόνια και 3 μήνες από την εντολή διακυβέρνησης που έλαβε τότε.

Μετά και τη σημερινή συνάντηση, είναι αυτονόητο πως θα συνεχίσω να πιέζω στη Βουλή, για μια ξεκάθαρα δίκαιη υπόθεση, η σύντομη επίλυση της οποίας θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, αλλά δυστυχώς δεν είναι για πολλούς παράγοντες της Αθήνας και …ανεξήγητα δεν αποτελεί προτεραιότητα και για αρκετούς παράγοντες της Λάρισας…».