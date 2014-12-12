Με πρωτοβουλία της Ευαγγελίας Λιακούλη, Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτή Λάρισας διοργανώνεται συνάντηση όλων των κτηνοτρόφων της επαρχίας, υπό την Αιγίδα του Δήμου Ελασσόνας, με θέμα την ενημέρωση, συζήτηση και την σύσταση κοινού μετώπου αγώνα, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η θεσμική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

Υπενθυμίζεται πως η βουλευτής Λάρισας έχει επανειλημμένα αναδείξει την κρισιμότητα της συγκεκριμένης ζωονόσου για το παρόν και το μέλλον της κτηνοτροφίας του ν. Λάρισας, τόσο με παρεμβάσεις της στη Βουλή και στο αρμόδιο υπουργείο, όσο και με αναφορά στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, όπως και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών-Εφετών Λάρισας, ζητώντας άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία των κτηνοτρόφων και της παραγωγής.

Στη συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, προκειμένου να αλληλοενημερωθούν υπεύθυνα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να συμβάλουν με προτάσεις στον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση του κρίσιμου αυτού προβλήματος, από τη στιγμή που σχεδόν κανένα από τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχει τελεσφορήσει, με τους αρμόδιους υπουργούς να τελούν ολοφάνερα σε σύγχυση, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο τον κτηνοτροφικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της Λάρισας.

«Επειδή είναι άμεση η ανάγκη να στηριχθούν πραγματικά οι κτηνοτρόφοι μας και να γίνει επανεκκίνηση για την κτηνοτροφία μας, ΣΗΜΕΡΑ και όχι …αύριο, η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη» τονίζει η κ. Λιακούλη.