Σε δήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη, Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτή Λάρισας για τη συνέντευξη τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η σημερινή συνέντευξη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κας Κοβέσι είναι αποκαλυπτική της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι θεσμοί και το κράτος δικαίου στη χώρα μας , επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας.

Διαφθορά, σκάνδαλα και νέες υποθέσεις , συνεχώς έρχονται στο φως -όπως φαίνεται ότι θα συμβεί και με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”-, έχουν οδηγήσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει “κατασκηνώσει” στη χώρα μας και μάλιστα να κρίνεται αναγκαία η αύξηση των μελών της στην Ελλάδα, ώστε να ανταποκριθεί στον όγκο των υποθέσεων.

Αποκαλυπτική ήταν όμως η κα Κοβέσι και για τα μεγάλα σκάνδαλα που ήδη συγκλονίζουν τη χώρα.

Στην υπόθεση των Τεμπών, η Ευρωπαία Εισαγγελέας επανέλαβε το αυτονόητο: ότι αν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 717, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Μάλιστα σηματοδότησε αυτή την παρέμβασή της, με την χαρακτηριστική φράση: «Η διαφθορά σκοτώνει».

Είναι ακριβώς όσα έλεγε και δύο χρόνια πριν, όταν το ΠΑΣΟΚ με βάση ακριβώς το πόρισμά της αυτό, ζήτησε τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του κ. Καραμανλή, την οποία η Κυβέρνηση αρνήθηκε, με την πρόφαση ότι δήθεν η σύμβαση 717 δεν συνδέεται με το δυστύχημα.

Όσο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι χαρακτηριστική η επισήμανση της κας Κοβέσι ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί “προπέτασμα καπνού” στην υπόθεση και ότι η διαφθορά δεν επιτρέπει στους τίμιους αγρότες να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Μια διαφθορά απέναντι στην οποία η ελληνική Κυβέρνηση έχει επιλέξει τη συσκότιση και τη συγκάλυψη, οδηγώντας μέσα από μια ψηφοφορία-παρωδία σε μια εξεταστική με αντικείμενο δεκαετιών, αντί για τη διερεύνηση συγκεκριμένων προσώπων και αξιόποινων πράξεων όπως θα ήταν δυνατό μέσα από μια προανακριτική επιτροπή, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Αλλά και μια διαφθορά στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, που η Κυβέρνηση προσπάθησε επίμονα να παρουσιάσει ως “κεραυνό εν αιθρία” για την οποία δήλωνε άγνοια έως ότου οι αποκαλύψεις για επιστολές και συσκέψεις για τα “μπλοκαρισμένα” ΑΦΜ ημετέρων, ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι ακόμα και το Μέγαρο Μαξίμου είχε πλήρη γνώση όσων εκτυλίσσονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, που η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας επεσήμανε σήμερα ότι ήταν εμπόδιο στην έρευνά της στις πολύκροτες υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τελικά αυτό πίσω από το οποίο κρύβονται οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.

Και όσο και αν η Κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη για αναθεώρησή του όπως ζήτησε η κα Κοβέσι, οι πράξεις της τη διαψεύδουν, αφού η παραγραφή και η αμνήστευση των Υπουργών της Κυβέρνησης, φέρουν την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια στο κράτος, αξιοκρατία και απόδοση ευθυνών όποιον κι αν αγγίζουν – αυτονόητες αρχές του κράτους δικαίου που υπηρετεί η Δικαιοσύνη και η δράση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να “παίζει” με το Σύνταγμα και τους θεσμούς, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς και υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας”.