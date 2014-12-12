«Οι πολίτες δεν μπορούν παρά να γελάσουν ειρωνικά, όταν ακούν τον κ. Μητσοτάκη να λέει στη Βουλή πως το ΠΑΣΟΚ δήθεν αποτελεί ‘’ουρά’’ της Πλεύσης Ελευθερίας και της κ. Κωνσταντοπούλου σε διάφορα θέματα της δημόσιας συζήτησης, όπως η επίμαχη τροπολογία της ΝΔ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», υπογράμμισε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, καλεσμένη στην εκπομπή “Η επόμενη μέρα” του τηλεοπτικού σταθμού Action24, με τον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο.

Παράλληλα, η βουλευτής Λάρισας τόνισε πως το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά την ίδια την κυβερνητική παράταξη, η οποία έγινε κυριολεκτικά ‘’κουβάρι’’ από τη στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Δένδια, ενώ πρόσθεσε: «και αυτό συνέβη από τη στιγμή που και δεν παρέστη στη Βουλή για να υποστηρίξει μια νομοθετική ‘’ρύθμιση’’ που έφερε την υπογραφή του, αλλά και ταυτόχρονα προέβη σε ‘’επεξηγηματική’’ δήλωση, κάτω από τις λέξεις της οποίας διέκρινε κανείς την αντίθεσή του, στην κυβερνητική πρωτοβουλία. Αλλά και πέραν τούτου, ο πάντοτε ‘’λαλίστατος’’ κ. Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του ‘’κάρφωσε’’ τον υπουργό Άμυνας, λέγοντας πως ο ίδιος θα έπρεπε να έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, για να μην πάει στη Βουλή και να υποστηρίξει μια τροπολογία που ήδη υπογράφει -πράγμα που προφανώς δεν έκανε ο κ. Δένδιας…».

Ως προς την ουσία του ζητήματος, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ήταν μια αχρείαστη, όσο και διχαστική νομική ρύθμιση, αφού επικαλύπτονταν από πρότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες προφυλάσσουν ρητά τα μνημεία και τους ιερούς χώρους του έθνους.

«Η νέα τροπολογία της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη αποσκοπούσε στο να πάρει η κυβέρνηση μια άτυπη ‘’ρελάνς’’ από έναν Άνθρωπο, όπως ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συγκλόνισε το πανελλήνιο με τον αγώνα και την αυτοθυσία του, στη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού του στα Τέμπη και υπερπήδησε όλα τα προσκόμματα που για 20 ημέρες του έβαζε η κυβέρνηση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής πόλωσης που η κυβερνώσα παράταξη ακολουθεί, επειδή δεν της ‘’βγαίνουν τα κουκιά’’, μετά από τη σωρεία σκανδάλων που καλείται να διαχειριστεί, η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ήταν μια εξαιρετικά ‘’χρήσιμη’’ -για την ίδια- νομοθετική πρόταση. Ακριβώς επειδή η ΝΔ προσπαθεί να περιχαρακώσει το εκλογικό της ακροατήριο, έναντι της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών που δεν είδαν τίποτα το μεμπτό στο γεγονός πως ο κ. Πάνος Ρούτσι έκανε τον αγώνα του όχι βεβηλώνοντας, βέβαια, τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά απαιτώντας ‘’ορατότητα’’ για το δίκαιο, όσο και μείζον αίτημά του από τη Βουλή, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Μνημείο. Το, δε, ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει στα επόμενα συλλαλητήρια και πορείες να κάνει αυτό που έκανε πάντοτε: να διαδηλώνει στην πρώτη γραμμή μαζί με τους πολίτες ειρηνικά, συμμετέχοντας ενεργά μαζί με το λαό στις κινητοποιήσεις του και τα αιτήματά του, για μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια», κατέληξε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Λιακούλη.

Σε σχέση, δε, με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το Κίνημα βρίσκεται σε μια κομβική στιγμή, όπου μένει να μετρηθεί στην κοινωνία το αποτύπωμα των δράσεων, αλλά και των κυβερνητικών προτάσεών του, έτσι όπως εξειδικεύτηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην πρόσφατη ΔΕΘ:

«Σε αυτό το πλαίσιο, όλους μας μας διακατέχει μια ‘’θετική αγωνία’’ για τον χρόνο, όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που η προσπάθειά μας τελικά θα έχει για τους πολίτες. Μέχρι τότε απαιτείται σκληρή δουλειά, σύμπνοια και εξάλειψη κάθε εσωστρέφειας».