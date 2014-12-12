Αναφορά στη Βουλή προς τους υπουργούς α) Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη, β) Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιο και γ) Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, κ. Σ. Ζαχαράκη, για τις μειώσεις Σχολικών Τροχονόμων σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Λάρισας και της Θεσσαλίας, κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας.

Η εν λόγω παρέμβαση της βουλευτή πραγματοποιήθηκε μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποίησε στο γραφείο της, με το συλλογικό όργανο των εργαζομένων και συγκεκριμένα με την Πρόεδρο κα Παπανδρέου Κατερίνα, καθώς και τα μέλη Μπουλάκη Ιουλία και Αντωνιάδου Μαρία, αλλά και στη βάση σχετικής ανακοίνωσης, από πλευράς του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λάρισας, η οποία και κατατέθηκε στους αρμόδιους υπουργούς.

Στο, δε, κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, η Ευαγγελία Λιακούλη επισημαίνει τα εξής:

«Σας καταθέτω ως αναφορά και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου την, από 21 Οκτωβρίου, ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λάρισας, σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η κυβερνητική επιλογή μείωσης των Σχολικών Τροχονόμων στα σχολεία της χώρας, η οποία φτάνει ακόμη και το -25% (!) σε συγκεκριμένους δήμους της Θεσσαλίας , της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες νησιωτικών περιοχών, όπως στη Ρόδο και τη Χίο, δεν έχει οριστεί καθόλου προσωπικό (!).

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΚΛ, δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. 32174/2025 (ΦΕΚ 3350/Β/1-7-2025) για το ‘’Ύψος, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων’’, τόσο οι μαθητές, όσο και οι γονείς πολλών σχολικών μονάδων στην επικράτεια ήρθαν αντιμέτωποι με τις σοβαρές επιπτώσεις της συγκεκριμένης κυβερνητικής πολιτικής που οδήγησε στη μείωση των Σχολικών Τροχονόμων κατά τουλάχιστον 600, για το φετινό σχολικό έτος.

Με απόφαση, δε, του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται πως η πρόσληψη των σχολικών τροχονόμων θα γίνεται πλέον κατόπιν κατανομής από το υπουργείο Οικονομικών και όχι απευθείας από τους δήμους, από μια εξαιρετικά περιοριστική ενιαία βάση δεδομένων εποχικού προσωπικού, μια κατάσταση η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει στην ‘’προσωρινή’’ κάλυψη των κενών θέσεων από ‘’εθελοντές’’ ή ακόμη χειρότερα από τους ίδιους τους …εκπαιδευτικούς (!).

Ειδικά ωστόσο στην πόλη της Λάρισας, η μείωση των θέσεων Σχολικών Τροχονόμων οδηγεί σε σχολεία αποδυναμωμένα και με μεγάλα προβλήματα κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών, αφού παιδιά δημοτικού (!) αναγκάζονται να διασχίζουν κεντρικούς δρόμους διπλής κυκλοφορίας και ασυγχρόνιστα φανάρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή και την ασφάλειά τους.

Όπως μάλιστα υπογραμμίζει το ΕΚΛ: «ο θεσμός των σχολικών τροχονόμων θεσπίστηκε το 1997 και από τότε λειτουργεί ως κρίσιμος πυλώνας πρόληψης ατυχημάτων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση παιδείας οδικής ασφάλειας, ενώ 28 χρόνια μετά, η συρρίκνωση του θεσμού, χωρίς εναλλακτικά μέτρα, συνιστά βήμα προς τα πίσω για τη δημόσια ασφάλεια».

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η ανωτέρω κυβερνητική επιλογή μείωσης των Σχολικών Τροχονόμων συνιστά ξεκάθαρο πισωγύρισμα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας, αλλά και επειδή οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικό έργο στους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, υπό ένα απαράδεκτο ‘’υβριδικό’’ -δήθεν εθελοντικό- καθεστώς, αφού αμείβονται με ένα ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα», η Ευαγγελία Λιακούλη ζητά τις θέσεις των υπουργών για όλα τα παραπάνω, καθώς και το τι προτίθενται να πράξουν ως προς:

«- Την πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με επαρκή αριθμό σχολικών τροχονόμων, επ΄ωφελεία των μικρών μαθητών και μαθητριών της Λάρισας, της Θεσσαλίας, όπως και ολόκληρης της επικράτειας,

-Την τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ για τους Σχολικούς Τροχονόμους, καθώς και των περιορισμών που αυτή θέτει, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,

-Τις κυβερνητικές προτάσεις για τη θεσμοθέτηση μόνιμης λύσης, σε σχέση με τον θεσμό των σχολικών τροχονόμων, με τα αντίστοιχα μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα».