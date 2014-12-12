Προγραμματισμένη συνάντηση με το προεδρείο και μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΕΘ) πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, με αφορμή τα αιτήματά τους σε σχέση με το νέο, φερόμενο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Από την πλευρά της ΕΣΠΕΘ παρέστησαν οι κκ. Χρήστος Καρανάσιος Πρόεδρος, Λεωνίδας Κολονιώτης Αντιπρόεδρος και τα μέλη Γεώργιος Γίτσας και Αντώνης Στεργιούλας οι οποίοι τόνισαν πως η νέα νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης της ΝΔ, αναπόφευκτα, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση μεγάλου αριθμού στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και μάλιστα αιφνιδιαστικά.

Όπως επισημάνθηκε, η μετάβαση στο νέο βαθμολόγιο προτείνεται από τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδια, σχεδόν χωρίς μεταβατική περίοδο, αιφνιδιάζοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών των ΕΔ, με αποτέλεσμα να πλήττεται και η συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο έγκριτος νομικός, κ. Νίκος Αλιβιζάτος, καθώς και άλλοι νομικοί επιστήμονες, σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί, προφανώς θα καθηλώνει τη μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών βαθμολογικά, όπως και μισθολογικά, αφού υποβαθμίζει τις προοπτικές προαγωγής, πλήττοντας τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι αντί να καταλήγουν Συνταγματάρχες, θα αποστρατεύονται …Ανθυπασπιστές, πλήττει παράλληλα και άλλους παλαιότερους αξιωματικούς, ΕΜΘ, καθώς και επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναδρομικότητα της διάταξης, η οποία θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αδικίες.

Το προεδρείο και τα μέλη της ΕΣΠΕΘ κατέθεσαν τις προτάσεις τους και τα αιτήματά τους, ζητώντας μεταξύ άλλων να εξαιρεθούν από το νέο βαθμολόγιο οι ήδη υπηρετούντες ή τουλάχιστον να προβλεφθεί ειδική μεταβατική ρύθμιση που θα τους διασφαλίζει τα δικαιώματα που ανέμεναν, παρέχοντάς τους μια ομαλότερη μεταβατική περίοδο. Αξίωσαν δε να δοθούν στη δημοσιότητα τα μαθηματικά / οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τις αλλαγές, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια ως προς το ποιες ελλείψεις ή ανισορροπίες διορθώνουν οι δρομολογούμενες από την κυβέρνηση της ΝΔ αλλαγές.

Στο ίδιο πλαίσιο και από την πλευρά της η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε τα εξής:

«Κατά την προσφιλή της συνήθεια η κυβέρνηση πάλι αιφνιδιάζει αρνητικά έναν ακόμη κρίσιμο επαγγελματικό κλάδο, με κομβική σημασία για την ασφάλεια της χώρας: αυτόν των στελεχών των ΕΔ. Τίποτα δεν κατάλαβε η κυβέρνηση από τη μείωση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των ΕΔ, για τουλάχιστον δύο συνεχή έτη. Τίποτα δεν κατάλαβε ο κ. Δένδιας από τις αυξανόμενες παραιτήσεις στελεχών που συμβαίνουν επί των ημερών διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να απασχοληθούν σε άλλες δουλειές, πιο κερδοφόρες, πιο ασφαλείς και με μεγαλύτερες προοπτικές. Η ένδεια κυβερνητικού σχεδίου για τη συγκράτηση των υπαρχόντων στελεχών, αλλά και την προσέλκυση νέων παιδιών στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, είναι προφανής και από τα όσα δρομολογούνται με το νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο μειώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες βαθμολογικής και μισθολογικής αναβάθμισης των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν το στράτευμα. Και το χειρότερο είναι πως και αυτή η ‘’προκρούστεια’’ νομοθετική λογική της ΝΔ θα ονομαστεί και πάλι ψευδεπίγραφα ‘’μεταρρύθμιση’’.

Μια μεταρρύθμιση ωστόσο για να πείσει όχι μόνο τα στελέχη των ΕΔ, αλλά και τον οποιοδήποτε πολίτη, θα πρέπει να έχει νομική κατοχύρωση, να είναι αποτέλεσμα διαλόγου και διαβούλευσης και, βέβαια, να είναι διαφανής ως προς τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί. Καμία από αυτές τις ποιότητες δεν διαθέτει το νομοθέτημα που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Αυτονόητα και αναμενόμενα δε, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει και πάλι τον αγώνα του εντός Κοινοβουλίου, με τη δέσμευση πως όλες οι επίμαχες διατάξεις θα καταργηθούν, όποτε γίνει κυβέρνηση. Eπιπλέον δε , στη Λάρισα θα δώσουμε και τη νέα μάχη μας για την 1η Στρατιά που δείχνει ότι η εξαγγελία περί … αναβάθμισής της , με την παράλληλη διαβεβαίωση ότι δεν θα καταργηθεί επί της ουσίας, μάλλον δείχνει εξαιρετικά προβληματική .. ».