Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού KONTRA, με το δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τοποθετήθηκε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, σε σχέση με τα περιορισμένης αποτελεσματικότητας ‘’ημίμετρα’’ που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην διπλή παρέμβασή του (ομιλία και συνέντευξη τύπου) στη ΔΕΘ, τονίζοντας τα εξής:

«Ο πολιτικός κυνισμός του πρωθυπουργού έφτασε στο ‘’ζενίθ’’, όταν με περίσσιο θράσος δήλωσε πως στην ‘’οικονομία όταν κάποιος κερδίζει, κάποιος άλλος χάνει’’, φυσικά μην εξηγώντας πως στα 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, συνεχώς, χάνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, δηλαδή οι αδύναμοι, οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι και διαρκώς κερδίζουν τα ολιγοπώλια, οι τράπεζες, τα funds, οι μεγαλοπάροχοι ενέργειας και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συνεπώς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, οι οποίες οδηγούν στην ακόμη μεγαλύτερη αγοραστική αποδυνάμωση των ήδη αποδυναμωμένων νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο πάτο της σχετικής κλίμακας της Ε.Ε. των 27».

Αναλύοντας περαιτέρω τα κύρια μέτρα του πρωθυπουργού, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως αυτό που πολυδιαφημίστηκε ως τάχα γενναία φορολογική ‘’ελάφρυνση’’ για τους νέους, ήταν προσεκτικά επιλεγμένα ‘’μέτρα’’, τα οποία αφορούν πολύ λίγους 25άρηδες σε πανελλήνιο επίπεδο, όταν κρίσιμοι και ευρείας κατανάλωσης τομείς, όπως τα τρόφιμα και το ρεύμα, έμειναν εκτός των ανακοινώσεων του κ. Μητσοτάκη.

«Ο πρωθυπουργός ‘’ξέχασε’’ βέβαια και πάλι να μιλήσει για την καθημαγμένη από τις θεομηνίες Θεσσαλία, τους αγρότες της που παραπαίουν, όντας χωρίς ουσιαστική στήριξη δύο χρόνια από το Ντάνιελ, τους κτηνοτρόφους που χάνουν καθημερινά το ζωικό τους κεφάλαιο, εξαιτίας της ευλογιάς. ‘’Ξέχασε’’ τα ‘’κόκκινα’’ ΑΦΜ που επί των ημερών του έχουν αυξηθεί σε 4,5 εκατομμύρια, εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστους ζωής και καθημερινά συνεχίζουν να αυξάνονται. ‘’Ξέχασε’’ τα 5.000 σπίτια που σε μηνιαία βάση βγαίνουν ‘’στο σφυρί’’, οδηγώντας επιπλέον πολίτες ‘’στο δρόμο’’, επιτείνοντας την ήδη δραματική στεγαστική κρίση, με ευθύνη βέβαια του νέο-φιλελεύθερου μίγματος πολιτικής που ακολουθεί η ΝΔ. ‘’Ξέχασε’’ να εξαγγείλει μία ρύθμιση 120 δόσεων για τις περίπου 300.000 επιχειρήσεις με

αρρύθμιστα χρέη που βρίσκονται στο “κόκκινο”, με αποτέλεσμα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να βρίσκεται στο ‘’ναδίρ’’, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις επιχειρήσεις π.χ. της εστίασης που συνεχώς βάζουν ‘’λουκέτο’’», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Λιακούλη, ενώ κατέληξε πως για πολλοστή φορά στη φετινή ΔΕΘ επιβεβαιώθηκε η αδίστακτα κυνική στάση κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αφού δυο μέρες μετά, αντιπολίτευση, φοροτέχνες, λογιστές και πολίτες ακόμη ψάχνουν το αποτύπωμα των οικονομικών μέτρων και του πολυαναμενόμενου ‘’καλαθιού’’ του, με το ‘’μεγεθυντικό φακό’’.