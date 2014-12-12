Δημόσια παρέμβαση, με την οποία ζητά την έναρξη προανακριτικής διαδικασίας και έρευνας από την Εισαγγελία Λάρισας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση του αιτήματός της στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πραγματοποίησε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης και Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, για το θέμα των ευθυνών της εξάπλωσης της ευλογιάς που οδήγησε στο ξεκλήρισμα της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία, το οποίο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «εθνικής τάξεως ζήτημα»

Ειδικότερα, στην παρέμβασή της η Ε. Λιακούλη επισημαίνει τα εξής :

«Μεταφέρω την αγωνία των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας για το τραγικό ξεκλήρισμα του ζωικού τους κεφαλαίου, λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και το τεράστιο πολιτικό ζήτημα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, για σοβαρές ευθύνες που υπάρχουν στην διαμορφωθείσα κατάσταση.

Πρόκειται για θέμα εθνικής τάξης, που δεν χωράει μικροπολιτική, ούτε αντιμεταθέσεις ευθυνών.

Τις τελευταίες ώρες, μέσα στην τραγωδία των κτηνοτρόφων που αφανίστηκαν και δεν έχουν πού να στηριχθούν για να συνεχίσουν τις ζωές τους, παρακολουθούμε εμβρόντητοι σειρά ανακοινώσεων μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του αρμοδίου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με σοβαρότατες αλληλοκατηγορίες σχετικά με την εξάπλωση της νόσου και το θάνατο δεκάδων χιλιάδων ζώων στην περιοχή μας.

Μέχρι σήμερα, η διάχυτη κοινή αντίληψη- και οι σχετικές δηλώσεις !- ήταν ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν η νόσος να περιοριστεί.

Σήμερα, μετά από τόσο καιρό, έχουμε …διαφορετικές εκδοχές : ότι μπορούσαν να γίνουν πράγματα, που δεν έγιναν!

Συγκεκριμένα:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, επίσημα δια του κ. Κουρέτα, με συνέντευξη τύπου, επισήμανε ως βασικές αιτίες της τραγωδίας:

Έλλειψη συνεργασίας με ΥΠΑΑΤ για έγκαιρη διάγνωση: η Περιφέρεια ζήτησε να αποστέλλονται θετικά δείγματα σιέλου στο Εθνικό Εργαστήριο για ταχεία επιβεβαίωση, ώστε να εφαρμοστεί έγκαιρα εκρίζωση• όμως αυτό εγκρίθηκε μόλις πρόσφατα.

Άρνηση δήμων να υποδείξουν χώρους ταφής, οδηγώντας σε σοβαρές καθυστερήσεις και αναστολή της εκρίζωσης.

Χρόνια υποστελέχωση και διάλυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και καθυστέρηση λειτουργικών δαπανών

Καθυστέρηση της καταβολής αποζημιώσεων ζωοτροφών, που ανάγκασε τους κτηνοτρόφους να μετακινηθούν και να βόσκουν ελεύθερα, γεγονός που επέτεινε τη μετάδοση της νόσου.

Από πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) απάντησε ότι:

Η διάγνωση δεν τεκμηριώνεται με σίελο αλλά μόνο με PCR δερματικών δειγμάτων—το ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει ότι η έγκριση για εξέταση σιέλου γίνεται μόνο για επιτήρηση, ενώ η διάγνωση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο, αμφισβητώντας ευθέως επιστημονικά την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, τονίζοντας μάλιστα ότι τέτοιου τύπου διαγνώσεις δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από την ΕΕ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση της νόσου και όλων των συναφών μέτρων- το ΥΠΑΑΤ αναφέρεται μάλιστα στο σχετικό ΦΕΚ

Η υποστελέχωση δεν είναι δική του ευθύνη, αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών

Οι αποζημιώσεις (ζωοτροφές, λειτουργικά κ.λπ.) καθυστέρησαν λόγω διασταυρώσεων και τεκμηρίωσης, αλλά έχουν ήδη εκταμιευτεί ήδη σημαντικά ποσά.

Η αντιπαραβολή των ισχυρισμών είναι συγκλονιστική.

Διότι μεταξύ των δύο πλευρών, υπάρχουν σαφείς αντιφατικές δηλώσεις, αλλά σίγουρα αυτό που προκύπτει είναι ότι ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΓΙΝΑΝ! Δηλαδή, για την εξάπλωση της ευλογιάς, την θανάτωση χιλιάδων ζώων και τον αφανισμό της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία, υπάρχουν ευθύνες με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Δεν ενδιαφέρουν καθόλου οι πολιτικές μονομαχίες των συναρμοδίων, αλλά οι απαντήσεις, οι ευθύνες, η αλήθεια.

Έχει ήδη χαθεί τεράστιο ζωικό κεφάλαιο στη Θεσσαλία, έχουν καταστραφεί περιουσίες, η κτηνοτροφία της Θεσσαλίας κινδυνεύει να εκμηδενιστεί.

Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι εθνικής τάξης.

Οι κτηνοτρόφοι υπάκουσαν στις εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών και του Κράτους, θανάτωσαν χιλιάδες ζώα για λόγους «δημοσίου συμφέροντος- δημόσιας υγείας» και τα έθαψαν στο χώρο τους ! και τώρα κάποιος τους λέει ότι ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΩΣΤΑ; ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΆΛΛΑ ΑΠΌ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΈΚΑΝΑΝ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΈΣΠΕΥΣΑΝ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ …ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ;

Απαιτείται για την εξαφάνιση της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία, που προκύπτουν καταρχήν σαφείς ενδείξεις ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί, να παρέμβει η Εισαγγελία Λάρισας και να διενεργήσει εισαγγελική έρευνα, με βάση ακριβώς τις καταγγελίες των δύο πλευρών, Περιφέρειας και ΥΠΑΑΤ , συνεπικουρούμενη από τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους και τις Ομάδες Κτηνοτρόφων .

Το αίτημα θα υποβάλλω και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να λάβει γνώση του περιεχομένου των ανακοινώσεων και των εκατέρωθεν ισχυρισμών .

Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, για να μείνουν σκιές.

Η διαλεύκανση των γεγονότων, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι χρέος όλων των θεσμικών φορέων και προσώπων .

Η Δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγο»