«Η μνήμη της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη είναι μνήμη ζώσα. Δεν αναλώνεται στην παρελθοντολογία, αντιθέτως, μας “σπρώχνει’’ προς το μέλλον», υπογράμμισε καλεσμένη στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τον δημοσιογράφους Δ. Οικονόμου και Α. Παυλόπουλο, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με την 51η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, ενώ συμπλήρωσε:

«Το μήνυμα της 3ης Σεπτέμβρη είναι ότι μας θυμίζει πως όταν η Αλλαγή γίνεται ευρεία κοινωνική απαίτηση και προσδοκία, ακολούθως, γίνεται δυναμική, συλλογική διεκδίκηση και τελικά επιτυγχάνεται».

Σε σχέση με τους διαλόγους που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, του πρώην αρχηγού των ΑΝΕΛ, κ. Π. Καμμένου, και τις σχέσεις του με τη μαφία της Κρήτης, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ειδικά αυτό που ειπώθηκε, ότι δήθεν ο κ. Καμμένος ‘’κάνει κουμάντο στους Αμερικάνους’’ και πως θα τους “επηρεάσει’’ για την εκλογή ενός …μητροπολίτη στο Ακρωτήρι των Χανίων, ακούγεται τουλάχιστον φαιδρό, αν δεν είναι σφόδρα παλαιοκομματικό, αλλά και ενδεικτικό του ότι η κάθε είδους και επιπέδου “ρουσφετολογία’’ εξακολουθεί να διέπει την πολιτική ζωή του τόπου, η οποία χρειάζεται επειγόντως νέο ήθος και νέα φιλοσοφία.

Παράλληλα, η βουλευτής συνέχισε πως σε σχέση με τον πρώην αρχηγό των ΑΝΕΛ και όσο αστεία και αν ακούγονται όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη πραγματικά σκανδαλώδη ρουσφέτια, όπως αυτό που ξετυλίγεται την τελευταία περίοδο και αφορά την εμπλοκή υπουργών, κυβερνητικών βουλευτών και στελεχών της ΝΔ με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εδώ αποδεδειγμένα υπάρχουν τεράστια ποσά, υπάρχουν κυβερνητικοί ‘’ημέτεροι’’ με γυαλισμένες Ferrari και, βέβαια, υπάρχει η κατατεθειμένη ευρωπαϊκή δικογραφία που τα αποδεικνύει όλα αυτά. Μια δικογραφία βέβαια που η κυβέρνηση κοντεύει να κάνει “κουρελόχαρτο’’, όπως έκανε με την αντίστοιχη της τραγωδίας των Τεμπών, προκρίνοντας μια Εξεταστική Επιτροπή-“παρωδία’’ για …πιθανή διερεύνηση ποινικών ευθυνών και όχι μια Προανακριτική, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη να είναι πλέον περισσότερο από ορατός, από τη στιγμή που στις 5 Οκτωβρίου παραγράφονται τα αδικήματα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου», τόνισε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Λιακούλη.

Κατέληξε δε, πως: «Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να πρωταγωνιστήσει εφεξής, δεδομένου ότι η εξαιτίας όλων αυτών η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Οφείλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, παρουσιάζοντας ένα νέο ήθος, τουλάχιστον όλοι όσοι δεν έχουμε προσωπικά εμπλακεί σε κυβερνήσεις, σε σκάνδαλα ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτή εκτιμώ πως είναι πλέον η συνολική απαίτηση των πολιτών, οι οποίοι έκριναν πως η ΝΔ ούτε θέλει, ούτε μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε τομή, σε όλα τα ζητήματα ηθικής -και όχι μόνο- τάξης που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή την καθημερινότητα, όπως η ακρίβεια, η άτολμη εξωτερική πολιτική και η καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου».