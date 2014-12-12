Απέτυχε να απαντήσει πειστικά, στην επίκαιρη ερώτηση της Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτή Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Κυρανάκης, αποτυγχάνοντας παράλληλα να πείσει και το επιβατικό κοινό πως το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι απολύτως ασφαλές και πως επιβλέπεται από συστήματα σύγχρονης τηλεδιοίκησης, μετά το νέο περιστατικό τρένου που κινήθηκε σε λάθος γραμμή, που σημειώθηκε πριν από 10 ημέρες στη Σίνδο, αφού δεν αναφέρθηκε καν στις απολύτως αντιφατικές ανακοινώσεις που έκαναν τόσο ο ΟΣΕ όσο και η HELLENIC TRAIN.

Ειδικότερα, αμέσως μετά το κρίσιμο ‘’λάθος’’ που συνέβη σε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης, όπου συρμός κινήθηκε στη λάθος γραμμή για περίπου 800 μέτρα (!) η βουλευτής Λάρισας κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση, με βάση τις αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ ΟΣΕ που υποστήριξε ότι τέτοιο περιστατικό ουδέποτε συνέβη, της Hellenic Train που διέψευσε τον ΟΣΕ, αλλά και κρίσιμων μαρτυριών επιβατών του συγκεκριμένου δρομολογίου που επιβεβαίωσαν ότι πράγματι υπήρξε τέτοια πορεία του τρένου, ξυπνώντας αναπόφευκτα βέβαια μνήμες της τραγωδίας των Τεμπών.

«Είδα τις δημόσιες παρεμβάσεις σας κύριε αναπληρωτή υπουργέ και διαπίστωσα πως προσπαθήσατε να δικαιολογήσετε το περιστατικό, αφού τόσο οι επιβάτες του συγκεκριμένου τρένου, όπως και όλοι οι πολίτες θυμήθηκαν αυτό που έγινε πριν από 2,5 χρόνια περίπου στα Τέμπη», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη στην πρωτολογία της, ενώ συμπλήρωσε πως κατά τα φαινόμενα τα ‘’μέσα ασφάλειας’’ που προβλέφθηκαν από τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 5220/2025 (ΦΕΚ 131/Α/21-7-2025) του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δεν λειτούργησαν.

«Το καίριο ερώτημα που τίθεται ωστόσο είναι το εξής και χωρίς καμία διάθεση κινδυνολογίας: Είναι ασφαλές το σιδηροδρομικό μας δίκτυο; Δεσμεύεται γι’ αυτό η κυβέρνηση ή θα καταλήξουμε σε εκείνη την ανεκδιήγητη ‘’ρύση’’ του κ. Άδωνι Γεωργιάδη μετά τα Τέμπη, όπου είπε δημοσίως, “είσαι ο υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι έχουν πρόβλημα ασφάλειας τα τρένα; Αν το πεις αυτό, δεν θα μπει αύριο άνθρωπος στα τρένα”;», ρώτησε ευθέως τον κ. Κυρανάκη η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών & Μεταφορών επέμεινε ότι πέριξ της περιοχής της Σίνδου λειτουργούν αυτόματα συστήματα ‘’τηλεδιοίκησης’’, έτσι όπως προβλέπονται από τη …Σύμβαση 717 και …«ότι δε μπαίνει λοιπόν κανένα τρένο σε καμία λάθος γραμμή. Το όλο περιστατικό οφείλεται σε έναν ‘’χειρισμό’’ στα όρια του σταθμού, ο οποίος γίνεται καθημερινά στην Ευρώπη σε πάρα πολλούς σιδηροδρόμους», ενώ συμπλήρωσε: «το έχω απαντήσει και δημόσια, ότι κακώς η Hellenic Train και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν ειδοποίησαν τους επιβάτες για αυτόν τον ‘’χειρισμό’’».

Στο πλαίσιο της σχεδόν ακατανόητης απάντησης του αρμόδιου υπουργού, ωστόσο, η Ευαγγελία Λιακούλη κατέληξε: «Μας ακούει ο κόσμος και θα έπρεπε να είστε πιο κατανοητός όταν μιλάτε. Αποτύχατε να μου απαντήσετε καθαρά, για το αν μπήκε ή όχι το συγκεκριμένο δρομολόγιο του προαστιακού Θεσσαλονίκης – Λάρισας σε λάθος γραμμή. Είναι ένα απλό ερώτημα και το βίντεο που ανεβάσατε στα social media και δείξατε και στα τηλεοπτικά κανάλια έδειχνε καθαρά ότι το τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή! Αυτά τα βλέπουν οι πολίτες και καταλαβαίνουν ότι 2,5 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση εξακολουθεί να ‘’κόβεται’’ σε ό,τι αφορά την πραγματική ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου… Δυστυχώς, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που αποτελεί συλλογικό μας τραύμα…».