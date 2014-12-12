Στην κατάμεστη από κτηνοτρόφους και φορείς αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που αποτελεί κέντρο της αιγοπροβατοτροφίας για το νομό, διοργάνωσε θεσμική συνάντηση, η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη, σε μια ουσιαστική, ανοιχτή και εκτενή συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου , που βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, λόγω της ευλογιάς. Η συζήτηση ήταν οργανωμένη, αναπτύχθηκε σε τομείς με επίκεντρο το τρίπτυχο «προβλήματα – αιτίες – λύσεις», ενώ παρουσιάστηκε αρχική εισήγηση από τη Λαρισαία βουλευτή μέσω powerpoint, με κυρίαρχες τις παρακάτω ενότητες :

Η κτηνοτροφία σε κρίση «Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται από συνεχείς πληγές, από τις φυσικές καταστροφές μέχρι τις ζωονόσους, χωρίς καμία σοβαρή στήριξη από το κράτος», τόνισε αρχικά η κ. Λιακούλη. Η σημερινή ευλογιά των αιγοπροβάτων απειλεί να αφανίσει ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό, με πάνω από 1.000 προσβεβλημένες εκτροφές, 300.000 θανατωμένα ζώα και εκατοντάδες νέες εστίες κάθε εβδομάδα, με τη Θεσσαλία και τη Λάρισα δυστυχώς να είναι πρωταθλήτριες στα κρούσματα και κυρίως, στις συνέπειες. Υπενθύμισε πως η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν επηρεάζει την κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών, διαλύοντας τους μύθους που πλήττουν την αγορά και οδηγούν σε περαιτέρω απώλειες εισοδήματος.

Ολέθρια λάθη Η βουλευτής απέδωσε την εξάπλωση της νόσου σε σειρά «ολέθριων πολιτικών επιλογών, λαθών και παραλείψεων» του ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα : υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες,

καθυστερήσεις στη θανάτωση και ταφή ζώων, έλλειψη απολυμαντικών σταθμών, μηδενική στήριξη των κτηνοτρόφων στη διάρκεια του εγκλεισμού, σύγχυση στα θέματα πρόληψης και εμβολιασμού .

«Δεν πρόκειται για ατυχία, αλλά για ολέθριες πολιτικές επιλογές που άφησαν απροστάτευτο έναν ολόκληρο κλάδο. Κι αυτό δεν σημαίνει μόνο πολιτικές ευθύνες !», σημείωσε με νόημα.

Το ζήτημα του εμβολίου Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους κτηνοτρόφους στο θέμα του εμβολιασμού, εκφράζοντας στην πλειοψηφία τους οι εκπρόσωποί τους την «απαίτηση για άμεσο εμβολιασμό», με τη βουλευτή να δεχθεί ανοιχτή συζήτηση όλων των επιχειρημάτων, τόσο των υπέρμαχων του εμβολιασμού, όσο και των πολέμιων αυτού, αφού ξεκαθάρισε εξαρχής, ότι «η ίδια συλλέγει τις πληροφορίες και τις επεξεργάζεται αλλά δεν μπορεί να εκφράσει τεκμηριωμένη άποψη, καθώς δεν είναι ειδικός» , δηλώνοντας όμως χαρακτηριστικά ότι «εξακολουθώ για το θέμα των εμβολίων να έχω πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία πλέον θα τα απαντήσει η Εισαγγελία στην οποία απευθύνθηκα » .

Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν υπέρ του εμβολιασμού τα επιχειρήματα ότι η Ελλάδα εφάρμοζε εμβολιασμούς μέχρι το 1992, με θεαματικά αποτελέσματα, με τη νόσο να ελέγχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε ήταν η ευλογιά του 1988 : με μόλις 500 θανατώσεις ζώων /7 εκτροφών – τότε εμβολιάστηκαν 50.000 πρόβατα. Τα εμβόλια παρασκευάζονταν από κρατική υπηρεσία- το Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων Αθηνών του Υπ. Γεωργίας, ενώ η νόσος ουδέποτε έγινε ενδημική στη χώρα . Από το 1992 η ΕΕ στη χρήση εμβολίου θέτει περιορισμούς στις εξαγωγές σε χώρες απαλλαγμένες από τη νόσο.

Αυτό , σύμφωνα με τους υπέρμαχους του εμβολίου, γίνεται προς όφελος των μεγάλων βιομηχανιών. Από τις εκατοντάδες θανατώσεις ζώων που γίνονταν όταν εφαρμοζόταν εμβολιασμός περάσαμε στις δεκάδες χιλιάδες θανατώσεις. Το 2015 το εμβόλιο της οζώδους δερματίτιδας ήρθε με κατεπείγουσα εισαγωγή από τη Νότια Αφρική (!) με πολύ καλά αποτελέσματα και ουσιαστικά εκμηδενίστηκαν οι θανατώσεις ζώων. Στον αντίποδα αυτών , συζητήθηκαν και τα επιχειρήματα κατά του εμβολιασμού, με κυρίαρχα ότι τα εμβόλια υπάρχουν μόνο σε ενδημικές χώρες, ότι υπάρχει δυσκολία διάκρισης εμβολιασμένων και μολυσμένων ζώων , ότι αν εμβολιαστεί η Ελλάδα αυτό θα συνιστά παραδοχή ενδημίας με μεγάλο κίνδυνο για εξαγωγές, ιδιαίτερα της φέτας, ενώ και τα εμβόλια που διατίθενται , έχουν περιορισμένη ασφάλεια και αμφισβητούνται.

Η κα Λιακούλη τόνισε ότι η σύγχυση που προκαλείται στο θέμα του εμβολίου είναι ευθύνη του ΥΠΑΑΤ, που είπε αντιφατικά πράγματα επανειλημμένα, ενώ δεν παρέλειψε να επικαλεστεί την αναφορά της στις 13 Αυγούστου 2025 στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και Εφετών – Πρωτοδικών Λάρισας, για την επέκταση της ευλογιάς αλλά και για την καταγγελία του προέδρου του ΣΕΚ ότι το Υπουργείο αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμό λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο εμβολιασμός θα απαιτούσε πραγματική καταμέτρηση των ζώων – και θα αποκάλυπτε την τεράστια απόκλιση ανάμεσα στα δηλωμένα (18 εκατ.) και τα πραγματικά (7 εκατ.).

« Νιώθω ικανοποίηση και εμπιστοσύνη στην Εισαγγελία μας, που σίγουρα θα απαντήσει σε όλα αυτά, τα πολύ σοβαρά, μια που αποφάσισε μετά την Αναφορά μου να ξεκινήσει προανάκριση» τόνισε η κ Λιακούλη

Ευρωπαϊκή διάσταση

Στη συνάντηση τονίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών εργαλείων και ενισχύσεων, ακόμα και μέσω de-minimis ενισχύσεων έως 50.000 € ανά δικαιούχο, ενώ ο Επίτροπος Varhelyi δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων διαθέτει 500.000 δόσεις για τη χώρα μας, τις οποίες η κυβέρνηση ποτέ δεν ζήτησε. «Η αδράνεια της κυβέρνησης είναι εγκληματική – οι πόροι υπάρχουν, αλλά δεν ενεργοποιούνται», υπογράμμισε η βουλευτής. Οι κτηνοτρόφοι απαίτησαν άμεση εφαρμογή όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, περιγράφοντας ότι η κατάστασή τους είναι τραγική, τίθεται θέμα επιβίωσης και πλέον οριακά συντηρούνται τα νοικοκυριά τους.

Προτάσεις για άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα Η κα Λιακούλη παρουσίασε μια δέσμη μέτρων , η οποία συζητήθηκε, εμπλουτίστηκε και συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και περιλαμβάνει: – Ενίσχυση βιοασφάλειας σε μονάδες και τυροκομεία, οργανωμένα με οδικό χάρτη και με κρατική χρηματοδότηση. – Κατεπείγουσες προσλήψεις κτηνιάτρων στις υπηρεσίες και μονιμοποίηση συμβασιούχων.

-Καθημερινή ενημέρωση και εκπαίδευση παραγωγών. -Άμεση καταβολή αποζημιώσεων, απαλλαγή από εισφορές και δάνεια, στήριξη με νέο ζωικό κεφάλαιο, μηνιαίο εισόδημα διατροφής για όσους έχασαν τα πάντα – Μακροπρόθεσμη στρατηγική διατροφικής επάρκειας, βασισμένη σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο WOAH και ο FAO. -Ερευνητική επανέναρξη των μελετών για τα εμβόλια – Επαναλειτουργία των ειδικών δομών (Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα εμβολίων κλπ)

– Δημόσια συζήτηση και επιστημονική τοποθέτηση όλων των συναρμοδίων για τον εμβολιασμό-απάντηση στα αναπάντητα ερωτήματα.

Κλείνοντας τη συνάντηση , η κα Λιακούλη τόνισε: «Η ελληνική κτηνοτροφία δεν πεθαίνει από κακοτυχία, αλλά από συγκεκριμένες ολέθριες πολιτικές επιλογές. Αν δεν δράσουμε έστω τώρα, θα χαθεί η παραγωγή, θα απαξιωθεί η φέτα και θα αφανιστούν οι άνθρωποι της υπαίθρου. Οφείλουμε συλλογικά να υπερασπιστούμε την κτηνοτροφία, για να μείνει ζωντανή – για την κοινωνία, για την οικονομία, για το μέλλον της χώρας. Με ημίμετρα και ψίχουλα , κατόπιν εορτής, η κατάσταση δε σώζεται. Άκουσα σήμερα τους συντοπίτες κτηνοτρόφους , γεμάτους απόγνωση αλλά και απορίες. Απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμη ασάφειες για ένα τόσο σπουδαίο θέμα, όπως του εμβολιασμού. Να απαντηθούν τώρα όλα, να συζητήσουμε ανοιχτά για όλα. Ήδη είναι αργά …».