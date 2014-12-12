Στην έναρξη του φεστιβάλ “Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές” που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – ΑΕΝΟΛ Α.Ε. στο χώρο του “Μύλου του Παππά”, με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων και της γαστρονομίας του Νομού Λάρισας συμμετείχε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη και στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε τόνισε τα εξής:

«Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα ιστορικό σημείο, τον Μύλο του Παππά, για ένα τόσο όμορφο Φεστιβάλ, που αναδεικνύει ολόκληρο το Νομό Λάρισας. Ο Μύλος του Παπά, ένα ιστορικό κτίριο που διασώθηκε και θα παραδοθεί στις επόμενες γενιές, όταν δυστυχώς πολλά άλλα κτίρια η Λάρισα δεν κατάφερε να τα διατηρήσει.

Εδώ λοιπόν, σε ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, με τις τόσες μνήμες και το πολύ μεγάλο πολιτιστικό αποτύπωμα, συναντώνται οι γαστρονομικές παραδόσεις και τα μοναδικά προϊόντα της Λάρισας. Μια διατοπική συνεργασία, όπου τα προϊόντα μας συναντώνται και με τις άλλες περιοχές, με τον ΑΕΝΟΛ να καταφέρνει για άλλη μια φορά να ενώσει τις γεύσεις, την ιστορία, τις παραδόσεις, τις “διαδρομές” των διαφόρων περιοχών. Και αυτό το καταφέρνουν οι άνθρωποι του ΑΕΝΟΛ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Κυριλλίδης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας και η επικεφαλής του leader Αντιπεριφερειάρχης κ. Κομητσα, και όλοι όσοι μαζί εργάζονται για την κοινή προσπάθεια άοκνα και δημιουργικά.

Έχω τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από το brand name του Ολύμπου. Στις μετρήσεις και στις διεθνείς εκθέσεις διαπιστώνουμε ότι περισσότεροι ξέρουν το όνομα “Όλυμπος” απ’ότι την Ακρόπολη. Ακριβώς αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε το “συναπάντημα” με το μυθολογικό πάρκο όπου μάλιστα οι μελέτες είναι έτοιμες, με τη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ Θεσσαλικού Ολύμπου και Πιερικού Ολύμπου. Να δώσουμε δύναμη και ζωή στο μυθικό βουνό, με την ιστορία του, τον πολιτισμό του, τα μονοπάτια του, τη φύση και τα προϊόντα. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, ο Όλυμπος θα γίνει η κινητήρια δύναμητης Λάρισας σε επίπεδο παραγωγής, πολιτισμού, τουρισμού. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν όλοι την τεράστια δύναμη που έχουμε στα χέρια μας.

Δυστυχώς στο πέρασμα του χρόνου το πολιτικό σύστημα δεν έχει αντιληφθεί πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Ολύμπου. Γι’αυτό κι εμείς, οι άνθρωποι της Λάρισας οφείλουμε να πιστέψουμε στην προοπτική αυτού του ισχυρού brand name, να δουλέψουμε σκληρά και να καλλιεργήσουμε τη συλλογική συνείδηση. Ακόμα και η UNESCO δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει τον Όλυμπο ως διεθνές μνημείο και το περιμένουμε. Oι τοπικοί φορείς λοιπόν και οι συλλογικότητες έχουν πολλή δουλειά ακόμη να κάνουν για την ανάδειξη του Ολύμπου και προσωπικά θα βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή να στηρίζω την κοινή προσπάθεια, που αναδεικνύει τη Λάρισα, τη γαστρονομία της, τα σπουδαία προϊόντα της και φέρνει στο επίκεντρο τον Όλυμπο και τις προοπτικές της ανάπτυξής του».