Άμεσα καλεί στη Βουλή, για επείγουσες απαντήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χ. Δήμα, με επίκαιρη ερώτησή της η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Λάρισας, μετά το νέο κρίσιμο ‘’λάθος’’ που συνέβη σε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζει στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησής της, η βουλευτής Λάρισας:

«Πριν καν ολοκληρωθούν τρία χρόνια από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη, που συγκλόνισε τη χώρα και αποκάλυψε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη γύμνια του σιδηροδρομικού μας συστήματος, η κυβέρνηση της ΝΔ φαίνεται να μην έχει διδαχθεί απολύτως τίποτα. Το περιστατικό με τον συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης–Λάρισας και που κινήθηκε για αρκετά μεγάλη απόσταση σε λάθος γραμμή, εξαιτίας –όπως ειπώθηκε από υπάλληλο– «ενός λάθους με το κλειδί», αποτελεί ένα ακόμη σοκαριστικό ‘’καμπανάκι κινδύνου’’ -χωρίς να είναι δυστυχώς το μόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Στο ίδιο δρομολόγιο, οι επιβάτες έκαναν λόγο για σκοτεινούς σταθμούς που διέσχιζαν, χωρίς προσωπικό, για απουσία ενημέρωσης και για διάχυτο φόβο. Η δε εικόνα που περιγράφουν θυμίζει όχι ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα, αλλά εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό δίκτυο του αναπτυσσόμενου κόσμου. Και όλα αυτά συμβαίνουν, τη στιγμή που η περίφημη ‘’Σύμβαση 717’’, που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια για να διασφαλίσει την τηλεδιοίκηση και την ασφάλεια των δρομολογίων, παραμένει ημιτελής και θολή, πνιγμένη σε δικαιολογίες, μεθοδεύσεις και γραφειοκρατία, με την κυβέρνηση να αποποιείται φανερά των ευθυνών της, παρότι έχουν παρέλθει σχεδόν 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Σε αυτό το πλαίσιο, δικαίως αναρωτιέται κάθε πολίτης, πόσες ακόμη κυβερνητικές υποσχέσεις θα ακουστούν χωρίς αντίκρισμα, πόσες φορές θα μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός για «αναβαθμίσεις» στην ασφάλεια και «επανεκκινήσεις» του σιδηροδρόμου, ενώ οι επιβάτες συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε δίκτυο χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς επαρκές προσωπικό και χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας.

Δεν έχει ξεχαστεί, άλλωστε, και η κυνική παραδοχή του σημερινού Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε δημοσίως λίγες ημέρες μετά τα Τέμπη, τον Μάρτιο του 2023, πως “είσαι ο υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι έχουν πρόβλημα ασφάλειας τα τρένα; Αν το πεις αυτό, δεν θα μπει αύριο άνθρωπος στα τρένα”…

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι αυτή ακριβώς είναι η λογική της συγκάλυψης και της αδράνειας που οδήγησε στα Τέμπη, και αυτή είναι που εξακολουθεί να απειλεί την ασφάλεια των πολιτών σήμερα.

Δεδομένου ότι η τόσο η κοινωνία, όσο και το επιβατικό κοινό δεν αντέχουν άλλες δικαιολογίες του τύπου ‘’κάτι έγινε με το κλειδί’’, όπως ισχυρίζονται οι μηχανοδηγοί, ούτε τα ‘’βίντεο’’ με τα οποία ‘’δικαιολογήθηκε’’ ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, κ. Κ. Κυρανάκης, αλλά απαιτούν να δουν ένα

κράτος που προστατεύει τους πολίτες του και που δεν τους αφήνει να ταξιδεύουν με λογικές του ‘’πάμε και όπου βγει’’.

Αλλά και δεδομένου ότι οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train, σε συνδυασμό με την άκρως προβληματική -και σε πολλά ‘’επεισόδια’’ με ‘’βίντεο’’ που αρκετοί αμφισβητούν- τοποθέτηση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, με την ‘’οσμή’’ παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού εμφανώς να ‘’πλανάται στον αέρα’’», η Ευαγγελία Λιακούλη καλεί τον Χρίστο Δήμο στη Βουλή, προκειμένου να της απαντήσει δια ζώσης:

-Πώς είναι δυνατόν, μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, να επαναλαμβάνονται τέτοια ‘’καραμπινάτα’’ λάθη στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή; Ποιος από την κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη και πως διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό;

Τον καλεί επιπλέον να της απαντήσει πότε θα λειτουργήσουν πλήρως τα συστήματα τηλεδιοίκησης και ασφάλειας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, αφού κατά τα φαινόμενα τα ‘’μέσα ασφάλειας’’ που προβλέφθηκαν από τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 5220/2025 (ΦΕΚ 131/Α/21-7-2025) καταφανώς δεν λειτούργησαν;