Σε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κ. Τσιάρα, προχώρησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, σε σχέση με τα προβλήματα που προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η ελλιπής καταβολή της 3ης δόσης επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, καθώς και η δραματική μείωση των δικαιούχων.

Στο, δε, κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης επισημαίνονται τα εξής:

«Η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, που θεσπίστηκε ως ουσιαστική ενίσχυση για τη μείωση του κόστους παραγωγής, φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες και αδικίες, όπως καταδεικνύει και η καταβολή της 3ης δόσης για το έτος 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η τελευταία πίστωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, ανήλθε σε μόλις σε 18,63 εκατ. ευρώ, κατανεμημένα σε 82.624 επαγγελματίες αγρότες. Το ποσό αυτό, ωστόσο, αποτελεί σημαντική απόκλιση τόσο από τον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου (160 εκατ. ευρώ), όσο και από τον αριθμό των περίπου 295.000 εγγεγραμμένων επαγγελματιών αγροτών που θεωρητικά δικαιούνται πλήρη επιστροφή ΕΦΚ.

Επιπλέον, και παρά τις προηγούμενες ‘’επίσημες’’ διαβεβαιώσεις για “διορθωτικές κινήσεις” και διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, η 3η δόση αφορά μόλις το 28% του συνόλου των αγροτών, χωρίς να έχουν δοθεί σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους αποκλεισμού των υπολοίπων. Η, δε, έλλειψη διαφάνειας ως προς τους λόγους αποκλεισμού ή καθυστέρησης, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο.

Αξιοσημείωτο επιπλέον είναι ότι η πίστωση της 3ης δόσης καθυστέρησε σημαντικά, καθώς το επικαιροποιημένο αρχείο των δικαιούχων διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς τις τεχνικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αρκετές εβδομάδες μετά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί και ότι από πολλούς δικαιούχους καταγγέλλεται πως παρότι έχουν υποβάλει όλα τα απαιτούμενα τιμολόγια και δεδομένα, δεν έχουν πιστωθεί καθόλου ή έχουν έστω έχουν πιστωθεί ελάχιστα ευρώ στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα μάλιστα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός αγρότη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, ο οποίος έλαβε για το τρίτο τρίμηνο το ‘’δυσθεώρητο’’ ποσό των …11,00 ευρώ, ενώ και τα προηγούμενα 2 τρίμηνα έλαβε συνολικά μόλις …28,00 ευρώ, τη στιγμή που θα έπρεπε να εισπράξει 3.200,00 ευρώ (!), με βάση το παράρτημα της απόφασης για τη χορήγηση του ΕΦΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η πλειοψηφία των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα παραμένει χωρίς την κρίσιμη επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, που οι ίδιοι προφανώς υπολογίζουν στο συνολικό εισόδημά τους, πέραν της κατάφορης κοροϊδίας των εξευτελιστικά μικρών ποσών, τα οποία είναι δυσανάλογα των πραγματικών δικαιούμενων ποσών.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η ενίσχυση των παραγωγών, μέσω επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, δεν αποτελεί “παροχή”, αλλά αντιστάθμισμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που πλήττει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, αλλά και επειδή η ομαλή και δίκαιη καταβολή της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο είναι υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους που στηρίζουν την εθνική παραγωγή», η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τον Κώστα Τσιάρα για ποιους λόγους η 3η δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου κάλυψε μόλις το 28% των δικαιούχων και για ποιους λόγους αποκλείστηκαν οι υπόλοιποι.

Τον ρωτά επίσης ποιες ενέργειες έχουν γίνει από το Υπουργείο, ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν τα τεχνικά ή διαδικαστικά προβλήματα που προκαλούν τις καθυστερήσεις, καθώς και τις ελλιπείς πληρωμές, αλλά και με ποιον τρόπο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να διασφαλίσει την πλήρη εξόφληση του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου σε όλους τους δικαιούχους, μέχρι την τελική δόση του Ιανουαρίου 2026».