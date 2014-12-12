Σε ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κ. Τσιάρα, για την ανάγκη αποζημίωσης παραγωγών βαμβακιού, βιομηχανικής τομάτας και μηδικής του ν. Λάρισας, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν καταστροφές λόγω της λειψυδρίας, αλλά και της κακοδιαχείρισης των αποθεματικών νερού από τον ΟΔΥΘ, προχώρησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, επισημαίνοντας τα εξής:

«Όπως πλέον είναι γνωστό, η φετινή λειψυδρία στο ν. Λάρισας στέρησε και φέτος από πολλούς τοπικούς παραγωγούς τη δυνατότητα να συγκομίσουν τις ποσότητες προϊόντων που ανέμεναν, με αποτέλεσμα πλέον να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε κοινή τους επιστολή, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ- ΘΕΣΤΟ, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΘΕΣΓΗ, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ – Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, αλλά και ο ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, αναφέρονται αναλυτικά στο πρόβλημα μειωμένης παραγωγής που αντιμετωπίζουν πολλοί καλλιεργητές σε περιοχές της Λάρισας που αρδεύονται από τον ΤΟΕΒ Πηνειού και συγκεκριμένα στην κατάληξη του δικτύου του, δηλαδή τη Μελία, καθώς και άλλες όμορες περιοχές, επιρρίπτοντας ‘’εμμέσως πλην σαφώς’’ ευθύνες για την κατάσταση, στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία, μέσω του αρμόδιου φορέα διαχείρισης υδάτων (ΟΔΥΘ Α.Ε.), διαχειρίστηκε το υδατικό απόθεμα της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, στις παραπάνω περιοχές του ν. Λάρισας σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν φέτος οι παραγωγοί βαμβακιού, βιομηχανικής τομάτας, αλλά και μηδικής, οι οποίες αποτελούν τον κύριο όγκο των αρδευόμενων καλλιεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, οι φετινές αποδόσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί λόγω λειψυδρίας, όπως οι παραπάνω, χαρακτηρίζονται απολύτως ‘’πενιχρές’’, με το βαμβάκι να αποδίδει παραγωγή περίπου 150 κιλά ανά στρέμμα, τις όψιμες καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας να αποδίδουν περίπου 6 τόνους ανά στρέμμα και, τέλος, την καλλιέργεια μηδικής να έχει εγκαταλειφθεί (!) μετά τα μέσα Ιουλίου, λόγω της έλλειψης νερού.

Παράλληλα και στην περίπτωση αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ, υπογραμμίζεται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών εξόδων που καταβάλλουν οι παραγωγοί ανά στρέμμα καλλιέργειας και της ασφαλιζόμενης αξίας που καταβάλλει ο Οργανισμός, μια διαφορά που έχει ως έξης:

-βαμβάκι, πραγματικά καλλιεργητικά έξοδα 280-300 ευρώ ανά στρέμμα, με ασφαλιζόμενη αξία από πλευράς ΕΛΓΑ, ωστόσο, στα 209 ευρώ ανά στρέμμα,

-βιομηχανική τομάτα, πραγματικά καλλιεργητικά έξοδα 1.000-1.200 ευρώ ανά στρέμμα, με ασφαλιζόμενη αξία από πλευράς ΕΛΓΑ τα 900 ευρώ ανά στρέμμα,

-μηδική, πραγματικά καλλιεργητικά έξοδα 280-300 ευρώ ανά στρέμμα, με ασφαλιζόμενη αξία από πλευράς ΕΛΓΑ τα 260 ευρώ ανά στρέμμα.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η λειψυδρία της φετινής χρονιάς, σε συνδυασμό με την ανεπαρκέστατη διαχείριση του υδάτινου αποθέματος σε κεντρικό επίπεδο από τους αρμόδιους φορείς και την παράλληλη μη τήρηση της αποστολής των συμφωνηθέντων ποσοτήτων νερού στην περιοχή του ΤΟΕΒ Πηνειού, είχαν ως αναπόφευκτο τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων των ανωτέρω καλλιεργειών στην περιοχή, αλλά και επειδή το κόστος παραγωγής των ανωτέρω καλλιεργειών είναι πολύ υψηλότερο από την ασφαλιζόμενη αξία του ΕΛΓΑ», η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τον Κώστα Τσιάρα για το αν:

«Σκοπεύει να προβεί σε de minimis ή οποιουδήποτε άλλου είδους ειδική αποζημίωση των ανωτέρω πληγέντων καλλιεργητών βαμβακιού, βιομηχανικής τομάτας και μηδικής των παραπάνω περιοχών, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμοι και παραγωγικοί, καθώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα γίνει αυτό».