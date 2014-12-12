Στο ασφυκτικά γεμάτο από πολίτες πάρκο καινοτομίας JOIST, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη, Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτή Λάρισας, για τα δύο χρόνια από τον Daniel και τις συνέπειές του, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Η εκδήλωση που περισσότερο θύμιζε συνέδριο, εξαιτίας του πλήθους των θεματικών, όσο και των ομιλητών, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων από την Αθήνα, ακαδημαϊκών, βουλευτών και τεχνοκρατών, αλλά και τοπικούς αυτοδιοικητικούς, θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς, ενώ καίριο ρόλο στις παρεμβάσεις είχαν και πολλοί απλοί πολίτες της Λάρισας και της Θεσσαλίας, οι οποίοι σήμερα -24 μήνες μετά τις τραυματικές θεομηνίες- καλούνται να υπομείνουν τις συνέπειές τους.

Η Ευαγγελία Λιακούλη στην τοποθέτησή της υπογράμμισε πως παρά την παρέλευση 2 χρόνων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, το αποτύπωμά τους παραμένει ακόμη ‘’βαρύ’’ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αφού οι πολίτες μετά τους επισήμους, τις ‘’κάμερες’’ και τα διεξοδικά ρεπορτάζ των ΜΜΕ, ουσιαστικά αφέθηκαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Εδώ στη Λάρισα και τη Θεσσαλία, μάθαμε ξανά και ξανά, με τον πιο σκληρό τρόπο -μετά από απανωτές επισκέψεις και κλειστές συσκέψεις ‘’ομογάλακτων’’ της κυβέρνησης, συσκέψεις που τάχα εμείς δεν ήμασταν ‘’άξιοι’’ να συμμετάσχουμε, γι’ αυτό και ποτέ δεν προκληθήκαμε- ότι είμαστε μόνοι μας. Με τον σκληρό τρόπο μάθαμε ότι είναι ελάχιστα αυτά που έχουμε να περιμένουμε από ένα κεντρικό κράτος μακρινό, αδιάφορο, χωρίς σχέδιο, ανταπόκριση, αντανακλαστικά και ευαισθησίες. Ακούσαμε και ξανα-ακούσαμε τις ανέξοδες πρωθυπουργικές και τις υπουργικές υποσχέσεις, και μάθαμε πια καλά τη ματαίωση».

Στη συνέχεια, η βουλευτής Λάρισας τόνισε πως η εκδήλωση για τα δύο χρόνια από τον Daniel και Elias και τις χρονίζουσες πλέον συνέπειές τους, δεν γίνεται ούτε για το ‘’θεαθήναι’’, ούτε για λόγους δημοσίων σχέσεων: «αλλά συμβαίνει και διοργανώνεται από την συλλογική απελπισία των Θεσσαλών, από το διογκούμενο και δίκαιο θυμό τους, ο οποίος από μόνος του -και αν δεν διοχετευθεί σε κοινό αγωνιστικό μέτωπο- είναι ελάχιστα βοηθητικός. Αναπόφευκτα όμως, μετά από όλα τα δικαιολογημένα, αρνητικά συναισθήματα, έρχεται η συνειδητοποίηση. Έρχεται η αποφασιστικότητα, έρχεται το σχέδιο ‘’από τα κάτω’’, έρχονται οι ‘’από τα κάτω’’ συμπράξεις και συνέργειες -όπως σήμερα- προκειμένου να βγούμε από το τέλμα».

Συνοπτικά, η Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρθηκε σε σειρά ανοιχτών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με:

-τις καθυστερούμενες αγροτικές αποζημιώσεις,

-την ανεξέλεγκτη πανδημία της ευλογίας που καταστρέφει την κτηνοτροφία,

-τις κατεστραμμένες -και μη επισκευασμένες- υποδομές αντιπλημμυρικών και αγροτικής οδοποιίας,

-το νέο πρόβλημα της λειψυδρίας σε ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο και τα έργα του Αχελώου που ανακοινώνονται και ξανα-ανακοινώνονται, χωρίς όμως ποτέ να ξεκινούν,

-το κοστοβόρο και χρονοβόρο αποτυχημένο κυβερνητικό ‘’πείραμα’’ του ΟΔΥΘ, ο οποίος οδεύει σε κατάργηση, λόγω εγνωσμένης πλέον …ανικανότητας,

-τα κυβερνητικά ‘’πειράματα’’ δήθεν ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, από την χρυσοπληρωμένη Ολλανδική HVA, η οποία εδρεύει …στον Ταύρο της Αθήνας και προτείνει στους αγρότες τα …αβοκάντο, αντί της παραδοσιακής βαμβακοκαλλιέργειας,

-την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως ‘’εκδικητικής’’ κυβερνητικής πρακτικής,

-την ερήμωση των εμπορικών κέντρων των τεσσάρων θεσσαλικών μεγάλων πόλεων, ως απότοκο της κατάρρευσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας, αλλά και τα δημογραφικά ζητήματα που προκαλούνται, έχοντας να κάνουν κυρίως με την αδυναμία συγκράτησης των νέων Θεσσαλών στον τόπο τους,

-αλλά και την πλήρη κυβερνητική αδιαφορία για τα μέλη του ΣΘΕΒ και την περιφερειακή βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε πως το βήμα της εκδήλωσης δόθηκε σε πολιτικούς, ειδικούς και πολίτες προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση στη Θεσσαλία, «με ρεαλισμό, αλλά όχι κυνικότητα, χωρίς ωραιοποιήσεις και εξωραϊσμούς, αλλά και χωρίς απελπισία», προκειμένου να σπάσει «ο φαύλος κύκλος της καταστροφής, της απελπισίας, της ματαίωσης και συλλογικά, σχεδόν θεραπευτικά, μέσα από την ενεργοποίηση, μέσα από μεγάλα μέτωπα και τις συνέργειες κάθε είδους, να αγωνιστούμε για ένα μεγάλο σκοπό που θα υπερβαίνει τα στενά όρια της ύπαρξής μας και του προσωπικού ρόλου μας και θα οδηγεί στην ανάταξη και την ανασυγκρότηση του Τόπου μας».

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε:

Ø Τη δημιουργία ενός Ειδικού Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Ένα οργανισμό που θα εμπεριέχει μια ευρεία ένωση δυνάμεων, στο οποίο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια, οι ενώσεις αγροτών, κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων- οι παραγωγικοί φορείς και το Πανεπιστήμιο.

Ένας φορέας με επιστημονικό προσωπικό και πόρους, που θα:

εκπονεί ΕΝΙΑΙΟ σχεδιασμό έργων και πολιτικών για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας,

εκπονεί ΕΝΙΑΙΟ σχεδιασμό έργων και πολιτικών για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, διαμορφώνει το πλαίσιο δημοκρατικού προγραμματισμού και ιεράρχησης των έργων, τον οδικό χάρτη και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης,

διαμορφώνει το πλαίσιο δημοκρατικού προγραμματισμού και ιεράρχησης των έργων, τον οδικό χάρτη και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, σε κάθε νομό και δήμο,

παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, σε κάθε νομό και δήμο, αποτυπώνει τη ρέουσα κατάσταση και θα επανακαθορίζει το πλαίσιο.

Ø Μαζί με το φορέα συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Οργανισμού.

Η εμπειρία και το παράδειγμα των Ολυμπιακών αγώνων, αποτελούν υπόδειγμα λειτουργίας φορέα που ανέλαβε και εκτέλεσε μια πολύ σημαντική αποστολή σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο.

Η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη, από την πρώτη στιγμή της καταστροφής της Θεσσαλίας για τη δημιουργία task force, είναι ακριβώς στο πνεύμα της πρότασής μας.

Ø Μαζί με τα παραπάνω προτάθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη βοήθεια όλων των τοπικών, θεσμικών φορέων, να οργανωθεί μέσα στο 2026 Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, με συγκεκριμένες ενότητες, προτάσεις και αποτελέσματα, που θα αποτελέσουν και την πυξίδα για τις περαιτέρω δράσεις.

«Αυτή είναι η δική μου οπτική: μόνο έτσι μπορούμε συντονισμένα, σε πλήρη διάταξη και ένωση όλων των δυνάμεων να καταφέρουμε να ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας και να ξαναπάρουν οι Άνθρωποί μας πίσω τις ζωές τους», κατέληξε η Ευαγγελία Λιακούλη, δίνοντας τον λόγο στους πολλούς και εξαιρετικά αξιόλογους ομιλητές που ανέπτυξαν στη συνέχεια και κατά ενότητα τις θέσεις τους.