Την ανάγκη επίλυσης των πάγιων προβλημάτων στο χώρο της Δικαιοσύνης και στήριξης των δικηγόρων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επεσήμανε με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Η Δικαιοσύνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας μας. Η ανεξαρτησία της, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην απονομή της, συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και προϋπόθεση κοινωνικής ειρήνης και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η έναρξη του νέου δικαστικού έτους είναι αφορμή να εκφράσουμε το σεβασμό μας στη Δικαιοσύνη και σε όλους τους λειτουργούς της, δικαστές, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, που με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν το Σύνταγμα και τους νόμους.

Η σημερινή μέρα βρίσκει το δικηγορικό σώμα σε αποχή, διεκδικώντας σταθερά την επίλυση βασικών προβλημάτων του κλάδου κι απογοητευμένο από τη συστηματική αγνόηση των αιτημάτων του – μια στάση της Κυβέρνησης που πλήττει τόσο τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, όσο και την οικονομική επιβίωση των δικηγόρων.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι δικηγόροι συμβάλλουν καθοριστικά στα δημοσιονομικά έσοδα και στη σωστή εφαρμογή του νόμου και από την πλευρά της η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει το δικηγορικό κλάδο και να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματά του.

Ταυτόχρονα, τα αιτήματα αναβάθμισης της λειτουργίας της δικαιοσύνης παραμένουν σταθερά επίκαιρα. Η βελτίωση των υποδομών, η επέκταση της ψηφιοποίησης, η κατάλληλη στελέχωση των δικαστηρίων, είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να εκσυγχρονίσουν και να επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης, που συνεχώς εξαγγέλλεται αλλά ποτέ δεν έρχεται!.

Προφανώς διότι, ακριβώς οι πάγιες ανάγκες του χώρου , απαιτούν την προσοχή της Κυβέρνησης, η οποία όμως δυστυχώς έως σήμερα εξαντλείται στις συνεχείς τροποποιήσεις στους Κώδικες, επιτείνοντας την ανασφάλεια δικαίου και προκαλώντας αναστάτωση σε όλο τον νομικό κόσμο.

Η οπισθοδρόμηση και ο αναχρονισμός στις νομοθετικές πρωτοβουλίες, προβληματίζουν πλέον σοβαρά την κοινωνία, καθώς αποτελούν πολλές φορές, σοβαρό χτύπημα στον ίδιο τον πυρήνα της Δημοκρατίας μας.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, καθώς και στην ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών, προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται και κορυφώνεται .

Εύχομαι ένα καλό και δημιουργικό δικαστικό έτος, με οδηγό πάντα τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου».