«Ως αποτύπωση της πολιτικής συγκυρίας και η νέα, χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρίας Interview, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το ΠΑΣΟΚ με τη δέουσα προσοχή: ούτε με σκεπτικισμό, ούτε με μεμψιμοιρίες και εσωστρέφειες, αλλά στη βάση των θετικών συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν, όπως το ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται έστω και ελαφρώς ενισχυμένο», τόνισε, καλεσμένη στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τον δημοσιογράφους Δ. Οικονόμου και Α. Παυλόπουλο, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Παράλληλα, η βουλευτής επεσήμανε στο studio του ΣKAI πως «η πολιτική είναι μια διεργασία και όπως οι χημικές διεργασίες απαιτείται ένας καταλύτης για να συμβούν. Και αυτός καταλύτης στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ είναι η επιτάχυνση της βαθύτερης ώσμωσης με την κοινωνία και τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό του πρόγραμμα, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην πρόσφατη ΔΕΘ».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πως η προσπάθεια του κ. Τσίπρα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα και οι φιλοδοξίες του για τη σύμπηξη μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που δυνητικά θα μπορούσαν να φανούν ελκυστικές σε ένα τμήμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, αναπόφευκτα θα συναντήσουν μεγάλα εμπόδια, επειδή:

«ο κ. Τσίπρας θα πρέπει πρώτα να διαγράψει τον εαυτό του από το πολιτικό ‘’ληξιαρχείο’’ και να προκληθεί μαζική ‘’αμνησία’’ σε πολλούς κεντρώους ή κεντροαριστερούς πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν και τις καλύτερες αναμνήσεις από την περίοδο διακυβέρνησής του. Αυτά όμως είναι πολύ δύσκολα πράγματα να συμβούν… Επιπροσθέτως, ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη διατυπώσει με σαφήνεια το νέο του πολιτικό αφήγημα, το οποίο προς το παρόν είναι σαν ‘’λάστιχο’’, αφού προσπαθεί να συγκεράσει και να χωρέσει μέσα σε αυτό έννοιες όπως ο ‘’νέος’’ πατριωτισμός, ο μεταρρυθμισμός ή πολιτικούς χώρους όπως το κέντρο, την κεντροαριστερά και βέβαια τους παραδοσιακούς αριστερούς πολίτες, με μεγάλα τμήματα όλων αυτών να μην τον εμπιστεύονται καθόλου. Τέλος, ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να εξηγήσει πως τη θεμελιώδη, όσο και κομβική αντίφαση των λεγομένων του, αφού ζητά να επανεφεύρει ένα συλλογικό, προοδευτικό ‘’εμείς’’, το οποίο ωστόσο καταφανώς στηρίζεται στο ‘’εγώ’’ του».

Σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης της ευλογιάς στη Λάρισα, τη Θεσσαλία, όπως και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε πως η κυβέρνηση δεν πέρασε απλώς ‘’κάτω από τον πήχη’’, αλλά πολύ περισσότερο ‘’τα έκανε θάλασσα’’:

«Ούτε μέτρα βιοασφάλειας, ούτε πόροι στις Περιφέρειες ή τους κτηνοτρόφους προκειμένου να πάρουν οι ίδιοι μέτρα ανάσχεσης της επιζωοτίας, ούτε οδικός χάρτης αποζημιώσεων για τους πληγέντες….Όχι τυχαία, στην επαρχία οι παραγωγοί διαμαρτύρονται έντονα και τα πράγματα έχουν αγριέψει, ειδικά από όλους όσοι έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, γιατί έχουν καταλάβει εδώ και καιρό πως η ώρα της οποιαδήποτε ‘’κυβερνητικής φιέστας’’ και των αλληλοσυγχαρητηρίων μεταξύ των υπουργών και των υπηρεσιακών παραγόντων, τύπου ‘’όλα καλά γίνονται’’, έχει παρέλθει προ πολλού. Κι αυτό δεν είναι κάτι που μας χαροποιεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί μπορεί μεν η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων να είναι δικαιολογημένη, λόγω της έλλειψης σοβαρών κυβερνητικών μέτρων, όμως οποιαδήποτε μορφή βίας είναι αδικαιολόγητη. Ωστόσο, και η ίδια η κυβέρνηση δεν ‘’βοηθάει’’ τον εαυτό της, από τη στιγμή που οι παραγωγοί αντιλαμβάνονται πως ακόμη και η συνολικά ανύπαρκτη αγροτική πολιτική της ΝΔ είναι γενικά υπονομευμένη, όχι μόνο λόγω έλλειψης υπουργικού ενδιαφέροντος, αλλά και λόγω σκανδάλων, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμενόμενα και καθυστερεί και μειώνει τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, εξαγριώνοντας δικαίως ακόμη περισσότερο τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της χώρας…»