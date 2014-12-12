Στα επίσημα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την υγεία των Ζώων, που αποδεικνύουν ότι σήμερα δηλώθηκαν 41 νέες εστίες ευλογιάς έναντι 35 εστιών που δηλώθηκαν στις 19/09/2025 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφέρεται με παρέμβασή της η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, για να τονίσει «ότι δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες για να διαψευστεί ο κ Τσιάρας που χθες μας έλεγε στη Βουλή ότι τα κρούσματα στη Θεσσαλία μειώθηκαν και πλέον περνάμε σε άλλη φάση» κι επιπλέον να επισημάνει ότι «η Θεσσαλία ζει ένα θρίλερ χωρίς τέλος, η κτηνοτροφία αφανίζεται και οι κτηνοτρόφοι ξεκληρίζονται, με την Κυβέρνηση να παραμένει άφαντη, χωρίς κανένα οδικό χάρτη και κανένα σχέδιο» .

Ειδικότερα η Θεσσαλή βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει στην παρέμβασή της τα εξής:

«Τα κρούσματα ευλογιάς στη Θεσσαλία αυξάνονται ραγδαία, η καταστροφή στους στάβλους δεν έχει τέλος και το μόνο που βλέπουμε από την κυβέρνηση είναι επικοινωνιακά τρικ και λόγια χωρίς αντίκρισμα. Χθες στη Βουλή κατήγγειλα στον αρμόδιο Υπουργό, κ. Τσιάρα, ότι η Κυβέρνηση και ο κεντρικός μηχανισμός της, προσπαθεί να εκριζώσει μια ζωονόσο χωρίς να έχει δώσει ούτε ένα ευρώ.

Σήμερα, οι εξελίξεις δυστυχώς με δικαιώνουν: τα επίσημα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την υγεία των Ζώων, αποδεικνύουν ότι σήμερα δηλώθηκαν 41 νέες εστίες ευλογιάς στη Θεσσαλία, έναντι 35 εστιών που δηλώθηκαν στις 19/09/2025, γεγονός που σημαίνει ότι η ασθένεια εξαπλώνεται, τα κοπάδια χάνονται και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σε απόγνωση. Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο: μιλάει για ‘εκρίζωση’ την ώρα που η ευλογιά θερίζει.

Δεν αξιοποίησε κανένα ευρωπαϊκό εργαλείο στήριξης (de minimis, πυλώνες στήριξης εισοδήματος, έρευνα για νέα εμβόλια κλπ). Άφησε υποστελεχωμένες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, χωρίς πόρους και χωρίς προσωπικό. Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν από την τσέπη τους απολυμάνσεις, ζωοτροφές και υποχρεώσεις, ενώ τα κοπάδια τους θανατώνονται μαζικά χωρίς αποζημιώσεις Πάνω από 1.000 μολυσμένες εκτροφές, εκατοντάδες χιλιάδες θανατωμένα ζώα, νέα κρούσματα κάθε εβδομάδα. Η Θεσσαλία βυθίζεται σε υγειονομικό και παραγωγικό ζόφο. Οι άνθρωποι της υπαίθρου βλέπουν τη ζωή τους να καταρρέει. Η ευλογιά δεν είναι απλά μια ζωονόσος είναι ο καθρέφτης της αποτυχίας της κυβέρνησης.

Οι κτηνοτρόφοι καίγονται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει να κινείται στον… κόσμο του. Οι Θεσσαλοί απαιτούν λύσεις, στήριξη και δικαιοσύνη – όχι επικοινωνιακά τρικ και ψεύτικες υποσχέσεις. Η οργή ξεχειλίζει. Πρώτα μας έκαναν – ελέω Daniel – ένα «πείραμα», τώρα μας αφήνουν να εκπνεύσουμε, χωρίς καμία βοήθεια. Είναι πλέον υπόθεση όλων των Θεσσαλών, πάνω από κόμματα και προσωπικές επιλογές, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και σε ενιαίο μέτωπο. Δεν πάει άλλο ! Θα τα χάσουμε όλα. Θα χαθούμε μαζί.»