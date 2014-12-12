Έκτακτη συνάντηση με τη βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, πραγματοποίησαν ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Λιβαδίου Ελασσόνας, εκπροσωπούμενος από το ΔΣ και κτηνοτρόφους-μέλη του μεγαλύτερου κτηνοτροφικού συλλόγου, στο μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό της χώρας, προκειμένου να εκθέσουν συνθήκες και γεγονότα που αφορούν στην περιοχή τους, να εκφράσουν την μεγάλη αγωνία τους και να ζητήσουν την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας, με ειδικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, για την θωράκιση του χωριού από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κτηνοτρόφοι ενημέρωσαν ότι καταθέτουν κατεπείγον υπόμνημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Ελασσόνας καθώς και την Εισαγγελία Λάρισας, με συγκεκριμένες αναφορές και επείγοντα αιτήματα.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι κτηνοτρόφοι στη Λαρισαία βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε από τους αρμοδίους καμία επίσημη επιστημονική ενημέρωση για την ευλογιά, με αποτέλεσμα ο τοπικός σύλλογος να αναγκαστεί να απευθυνθεί πρόσφατα σε ιδιώτη κτηνίατρο για βασικές πληροφορίες σχετικά με τη νόσο και την αντιμετώπισή της.

Οι κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου επεσήμαναν ότι το Λιβάδι με τα 60.000 αιγοπρόβατα και την παραγωγή 20 εκατ. κιλών γάλακτος ετησίως, κινδυνεύει με ολοκληρωτικό αφανισμό αν τυχόν η νόσος εξαπλωθεί στο χωριό, καθώς ήδη δυστυχώς υπάρχουν κρούσματα και στην περιοχή της Ελασσόνας.

Οι κτηνοτρόφοι προαναγγέλλουν ότι ζητούν :

Άμεσα και ειδικά μέτρα για το Λιβάδι, με έκτακτο σχέδιο δράσης, για την προφύλαξη του χωριού.

Μόνιμο κτηνιατρικό κλιμάκιο στην περιοχή.

Επέκταση ψεκασμών και απολυμάνσεων σε όλο το χωριό, στις εισόδους και εξόδους καθώς και στα μεταφερόμενα μηχανήματα, με κάλυψη του κόστους από το κράτος.

Επανεξέταση από το αρμόδιο υπουργείο του απαρχαιωμένου πρωτοκόλλου δήθεν «εκρίζωσης της νόσου», καθώς οι σημερινές πρακτικές έχουν εμφανώς αποτύχει.

Διερεύνηση των καταγγελιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σχέση του εμβολίου με την καταμέτρηση των ζώων.

Μετά τη συνάντηση με τους κτηνοτρόφους από το Λιβάδι η Ε. Λιακούλη τόνισε τα εξής:

« Η ευλογιά των αιγοπροβάτων απειλεί να αφανίσει το Λιβάδι, το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό της χώρας. Μιλάμε για 60.000 ζώα και 20 εκατομμύρια κιλά γάλα το χρόνο – μια παραγωγική δύναμη που αν καταρρεύσει, θα συμπαρασύρει ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κι όμως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση είναι απόντες. Καμία ενημέρωση στους κτηνοτρόφους, κανένα σχέδιο πρόληψης, καμία σοβαρή στρατηγική. Άφησαν τους ανθρώπους της παραγωγής στο έλεος της τύχης τους, να αναζητούν πληροφορίες οι ίδιοι από ιδιώτες κτηνιάτρους που ζήτησαν να τους ενημερώσουν για μια τόσο επικίνδυνη ασθένεια. Τουλάχιστον εξευτελιστικό για την Πολιτεία ! Το δε απαρχαιωμένο πρωτόκολλο της δήθεν «εκρίζωσης της ασθένειας» με τη «μαζική θανάτωση» ,απέτυχε παταγωδώς. Αντί για λύσεις, έχουμε μόνο καταστροφή. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να επαναξιολογήσει τα δεδομένα και να στηρίξει ΤΩΡΑ με ειδικά μέτρα και ειδικό σχέδιο δράσης το Λιβάδι, βάζοντας τέλος στην εγκληματική αδιαφορία. Ως βουλευτής Λάρισας δεν θα επιτρέψω να σβήσει από τον χάρτη ένας τόπος που είναι η καρδιά της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Όλα όσα μπορώ και παντού όπου μπορώ, θα τα πράξω , ζητώντας από τους αρμόδιους να κινηθούν άμεσα, ώστε να μην χαθεί η παραγωγική ραχοκοκαλιά της Θεσσαλίας. Καταθέτω σήμερα ερώτηση στο ΥΠΑΑΤ με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων του Λιβαδίου και περιμένω άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για ειδικό σχέδιο δράσης για την θωράκιση του μεγαλύτερου κτηνοτροφικού χωριού » .