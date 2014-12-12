Σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν στο Λύκειο των Ελληνίδων Λάρισας τα μαθήματα του τμήματος Xορωδιακού Συνόλου για τη νέα λυκειακή χρονιά 2025-26, υπό την καθοδήγηση του εξαίρετου μουσικού Κώστα Δεδούση.

Το χορωδιακό σύνολο δημοτικής μουσικής του Λυκείου των Ελληνίδων της Λάρισας ιδρύθηκε το 2020, ορμώμενο από την αγάπη και την αφοσίωση των μελών του στο παραδοσιακό τραγούδι, στις διάφορες μορφές και εκφάνσεις του.

Το ρεπερτόριο που διαπραγματεύεται περιλαμβάνει τραγούδια μονοφωνικά και πολυφωνικά, με ποικίλη θεματολογία, από κάθε περιοχή του ελλαδικού χώρου.Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο απόδοσης, στις ντοπιολαλιές, στο τοπικό ύφος και στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών κατά τόπους μουσικών και εκφραστικών μοτίβων.

Το Σύνολο εργάζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας και έχει εμφανιστεί σε αξιόλογες συναυλίες και παραστάσεις. Πιο πρόσφατα, στο 5ο «μελώδρομο» φεστιβάλ χορωδιακής μουσικής, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά και βέβαια στην καθηλωτική θεματική παράσταση του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας με τίτλο «Έλα Παναγιά μου σώσε, νουν και λογισμόν μου δώσε» της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

H γραμματεία του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας θα λειτουργεί για εγγραφές και ενημέρωση καθημερινά 7-10 μμ και Σάββατο 10-2 μμ, οδός Δήλου 17, στη Νεράιδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410624379 και στο www.lel.gr.