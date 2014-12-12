Σε παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δ. Τεμπών Λάμπρου Ζάρρα, αναφέρονται τα εξής:

“Οι αγρότες του Δήμου Τεμπών αβοήθητοι στη συγκομιδή των ελιών. Βρισκόμαστε στην καρδιά της περιόδου συγκομιδής των ελιών, μιας παραγωγής που αποτελεί βασικό πυλώνα του εισοδήματος για εκατοντάδες οικογένειες στο Δ.Τεμπών. Κι όμως, οι αγρότες μας βρίσκονται για ακόμη μια φορά αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που τους αφήνουν αβοήθητους.

Οι αγροτικοί δρόμοι σε πολλά χωριά βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση στα χωράφια. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να μεταφέρουν συνεργεία και μηχανήματα για να μαζέψουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς.

Την ίδια ώρα, το αρδευτικό δίκτυο πανάρχαιο και γεμάτο βλάβες και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των καλλιεργειών, ενώ παραμένει άγνωστο πού θα διαμορφωθεί η τιμή της βρώσιμης ελιάς, αφήνοντας τους αγρότες εκτεθειμένους και σε οικονομική ανασφάλεια.

Άμεσα ή Δημοτική Αρχή πρέπει:

Να προχωρήσει σε αποκαταστάσεις και συντηρήσεις αγροτικών δρόμων.

Να προγραμματίσει σοβαρές παρεμβάσεις στο αρδευτικό δίκτυο.

Να σταθεί δίπλα στους ελαιοπαραγωγούς, που αποτελούν στήριγμα της τοπικής οικονομίας.

Η αδιαφορία και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων δεν είναι πλέον ανεκτές. Οι αγρότες του Δήμου Τεμπών χρειάζονται λύσεις τώρα, την ώρα που δίνουν τον αγώνα τους για τη συγκομιδή”.