Με τεράστια επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων στην πλατεία Βράχων στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Αυγούστου που διοργανώνει ο Δήμος Φαρσάλων.

Ο σπουδαίος τροβαδούρος του ελληνικού πενταγράμμου, μαζί με τους εξαίρετους συνεργάτες του, χάρισε στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και ποίηση. Στο απείρου κάλλους φυσικό περιβάλλον της πλατείας Βράχων, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, οι μελωδίες του Κρητικού καλλιτέχνη συναντήθηκαν με τη νοσταλγία, την ένταση και την επαφή με τις ρίζες της ελληνικής παράδοσης.

Το κοινό απόλαυσε αγαπημένα ακούσματα, ποιητικές αναφορές και τη χαρακτηριστική λυρική ερμηνεία του Λουδοβίκου, που καταφέρνει πάντα να αγγίζει καρδιές. Μαζί του στη σκηνή βρέθηκαν η Μαρίνα Δακανάλη, ο Δημήτρης Καραμούζας στην κιθάρα, ο Μανόλης Μπαρδάνης στη φυσαρμόνικα, καθώς και η ηθοποιός Εμμανουέλα Μαργιούλα με θεατρικό μονόλογο, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό δρώμενο.

Τη συναυλία παρακολούθησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και γιορτινή, με τους θεατές να κατακλύζουν τον χώρο και να συμμετέχουν ενεργά στη μουσική εμπειρία. Η βραδιά επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της τέχνης να ενώνει και να συγκινεί, αφήνοντας σε όλους μια γλυκιά ανάμνηση πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης.