Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις μετά τη σύλληψη του 58χρονου αξιωματικού στον Βόλο για υπόθεση που αφορά σε καταγγελλόμενες πράξεις ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων Ρομά.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη μία περίπτωση ασέλγειας σε βάρος ανήλικου με τη συμμετοχή ιδιώτη, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών ξεσκεπάστηκε και υπόθεση χρηματισμού λιμενικών, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται τόσο ο 58χρονος αξιωματικός όσο και ένας δεύτερος λιμενικός από τη Μαγνησία.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο ανωτέρω αξιωματικός, έτερος ιδιώτης και ακόμη ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Οι πράξεις αφορούν στη λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγελίες για τον χρηματισμό έγιναν τέλος καλοκαιριού. Ο ιδιώτης και ο δεύτερος αξιωματικός του Λιμενικού δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται.

